Cottarelli: 'Senza Monti e la Fornero il rapporto debito-Pil al 145%, per la crescita via burocrazia e lotta a corruzione'

Debito in crescita sempre più rapida e fuori controllo e conseguente "completo crollo, collasso" dell'economia italiana. E' quello che sarebbe successo se tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 non fosse arrivato il governo dei 'tecnici' guidato da Mario Monti che ha attuato una stretta fiscale indispensabile a salvare il Paese dal baratro. A lanciare il monito è l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli che con il suo Osservatorio sui conti pubblici ha simulato gli effetti che si sarebbero concretizzati senza 'austerity', un debito schizzato oggi tra il 142 e il 145 per cento del Pil, almeno 11 punti in più di quanto stimato per il 2018 (al 130,8 nel Def di aprile).

Nonostante una stretta di circa 2,4% del Pil (indicata inizialmente nel Def 2013 anche superiore, al 3,1%) il rapporto ricorda che il debito è comunque risalito in questi anni sia per la profondità della crisi iniziata nel 2008-2009 sia per il rischio contagio della crisi greca e il conseguente aumento dello spread e caduta del Pil. Inoltre dopo il 2012 non ci sono state ulteriori restrizioni e "l'intera riduzione del deficit osservata negli ultimi anni è dovuta alla minor spesa per interessi, come effetto di una politica monetaria molto espansiva (con tassi di interesse molto bassi), mentre l'avanzo primario è rimasto pressoché costante. Anzi, al netto del ciclo economico, l'avanzo primario si è ridotto. Peraltro, si legge sempre nell'analisi del Ocp, senza il contenimento dei conti del governo Monti-Fornero e con una conseguente crescita del rapporto debito/Pil più elevata "sarebbe stato più difficile ottenere una riduzione dello spread" perché non si sarebbe potuto aprire l'ombrello della Bce.

In sintesi, è il messaggio lanciato da Cottarelli, i dati dimostrano che non è possibile ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil attraverso manovre espansive e "in effetti - si legge nel Rapporto - non esistono precedenti di paesi che abbiano ottenuto sensibili riduzioni del rapporto tra debito e Pil attraverso espansioni fiscali". "Non illudetevi che l'economia crescerà facendo più debiti" dice lo stesso economista. Piuttosto al governo "darei due consigli": andare avanti con le riforme che "servono davvero", cioè "la riduzione in modo decisivo della burocrazia, che sta uccidendo l'economia italiana" e "giustizia civile più veloce" abbinata a una spinta alla "lotta alla corruzione".