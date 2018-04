[La storia] Nei paesi avanzati il reddito di cittadinanza diventerà realtà entro il 2030. Ecco come sarà finanziato

In Italia il dibattito sul reddito di cittadinanza si sta raffreddando ma altrove è più vivo che mai. In Finlandia si è appena concluso il progetto lanciato nel gennaio del 2017 che ha coinvolto oltre 2000 disoccupati che hanno beneficiato di 560 euro al mese. Il governo di Helsinki ha deciso di non rinnovare l’esperimento. In tanti hanno letto la notizia come una bocciatura. Negli Stati Uniti invece continua a crescere il fronte di economisti ed esperti di tecnologia che vedono in questo strumento l’unica possibilità di sopravvivenza per gli individui e dunque per la società. Tra i sostenitori c’è anche il direttore ingegneristico di Google, Ray Kurzweil, probabilmente il più celebre futurologo vivente. Secondo lo scienziato il reddito universale di base sarà una realtà in tutti i paesi occidentali avanzati entro il 2030.

Ray Kurzweil

Il reddito di cittadinanza Cinquestelle

Sul reddito di cittadinanza occorre però fare chiarezza, perché con questo termine si fa riferimento a strumenti vari che spesso hanno natura e finalità diverse. In Italia si guarda ad esso come un ammortizzatore sociale da concedere solo ai disoccupati e per un tempo limitato. Questa è per esempio la proposta avanzata dal Movimento 5 stelle in campagna elettorale che prevede un importo variabile in funzione del carico familiare. Si parte con 780 euro al mese per un single per arrivare a 1630 euro le famiglie con due figli.

La misura finlandese

Nell’esperimento finlandese invece l’importo di 560 euro è stato riconosciuto a prescindere dall’avere o meno un lavoro. Ovvero fin dall’inizio è stato specificato che i 2000 disoccupati scelti per il test avrebbero conservato l’assegno anche nel caso in cui avessero trovato una occupazione. Scelta solo apparentemente assurda perché punta ad eliminare il principale effetto collaterale negativo del reddito di cittadinanza: il disincentivo a lavorare. Questo spiega anche la somma erogata più bassa rispetto alla proposta Cinquestelle che consente la sopravvivenza ma certamente non dà la possibilità di vivere di rendita.

Negli Stati Uniti cambiano i presupposti dell'intervento

L’ipotesi in discussione negli Stati Uniti si avvicina più a quella finlandese o a quella italiana? La risposta più corretta è nell’una, nell’altra, perché sono profondamente diversi i principi ispiratori. Nei due paesi europei prevale ancora l’idea che i cittadini siano/saranno ancora in grado di trovare un lavoro. In America c’è già invece la consapevolezza che nel giro di qualche decennio il lavoro non ci sarà più. Robot e algoritmi sostituiranno gli umani in quasi tutte le attività e solo pochi privilegiati (i più ricchi) avranno ancora l’opportunità di avere una occupazione. Il reddito universale di base sarà dunque inevitabile per assicurare la sopravvivenza degli individui ed evitare il collasso della società capitalistica perché le aziende avranno sempre necessità di vendere i loro prodotti/servizi.

C'è bisogno di un nuovo modo di pensare

Ma (e veniamo alla domanda più importante in assoluto) come sarà finanziato il reddito di cittadinanza? Le ipotesi in campo sono varie. Prima di affrontarle è però necessario fare una premessa: mettiamo subito da parte lo sterile dibattito italiano dove si pensa che le risorse si possano trovare tagliando altre spese pubbliche o aumentando la tassazione sulla classe media. Ci troviamo di fronte ad un cambio epocale della società che di conseguenza richiede una nuova visione delle cose e dunque soluzioni mai adottate prima.

Le varie proposte di finanziamento in campo

La prima proposta (e probabilmente la più nota) è quella sostenuta anche da Bill Gates: l’introduzione di una tassa sui robot. L’idea ha già acceso un forte dibattito. Chi si oppone sostiene che disincentiverebbe l’innovazione tecnologica. Altri sostengono invece l’adozione di una tassazione ad hoc sull’1% più ricco del mondo che (dati alla mano) sta diventando sempre più ricco. Probabilmente la proposta più giusta in assoluto ma anche la più difficile da realizzare. Molto più praticabile l’idea avanzata dall’economista greco Yannis Varoufakis, divenuto celebre per essere stato ministro della Finanze del suo paese, che prevede la creazione di un trust pubblico a cui destinare quote azionarie dei big tecnologici privati o pubblici. Ciascun cittadino diventerebbe quindi azionista e potrebbe contare su dividendi con cui finanziarie il proprio reddito di cittadinanza.

Yannis Varoufakis

Il meccanismo di Varoufakis consentirebbe dunque di realizzare praticamente l’idea di Kurzweil e degli altri futurologi americani secondo cui il reddito universale di base necessariamente dovrà essere finanziato attraverso la ridistribuzione di una parte dei profitti aggiuntivi generati dal lavoro automatizzato. Perché su un punto sono tutti d’accordo: stiamo entrando in una epoca di abbondanza senza precedenti che non potrà rimanere nelle mani di pochi soggetti (quel famoso 1% della popolazione) se non si vuole che l’altro 99% muoia di fame.

La fine del lavoro pone anche altri problemi

La fine del lavoro porrebbe però problemi che vanno anche oltre quelli materiali. Come detto dal grande filosofo francese Voltaire "una occupazione ci tiene lontani da tre grandi mali: il bisogno, la noia e il vizio”. Il reddito di cittadinanza darebbe una risposta al primo male. E gli altri due? Ci sarà tempo per pensarci.