Pil, Padoan: finalmente numeri ci danno ragione, crescita migliora

Torino, 8 feb. (askanews) - "Il tasso di crescita in nuona parte migliora, con buona pace di chi parla di mini rallentamenti. Ieri la Commissione europea ha rivisto verso l'alto le stime di crescita per il 2018-2019". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo a Torino alla presentazione dei risultati del piano Industria 4.0"Lasciatemelo dire, con un pizzico di civetteria, finalmente i numeri di Commissione europea, Fondo monetario e Ocse si stanno allineando a quelli proposti dal nostro governo qualche mese fa. Alla fine avevamo ragione noi, scusate questa civitteria, ma è utile sapere che il lavoro fatto viene confermato dai fatti", ha aggiunto il ministro dell'Economia. "Dobbiamo continuare su questa strada. Ciò che ci si prepara a vedere in Europa è un quadro in cui si continua a crescere, ma in cui occorre aumentare la capacità di resistenza agli shock negativi. Per questo occorre rafforzare i fondamentali, continuare la strada intrapresa, con una politica di abbattimento delle tasse", ha concluso Padoan, ricordando che negli ultimi 5 anni le tasse sono scese di 30 miliardi "pari a 2 punti di Pil".