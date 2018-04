Chi ostacola il progresso? In Italia basterebbero pannelli sul 3,7% del territorio per produrre energia per tutta la popolazione

Ci sono delle tecnologie che permetterebbero al mondo di esser migliore, eppure, nonostante siano economicamente accessibili, qualcosa impedisce loro di diffondersi. Una di queste è certamente il fotovoltaico. Secondo uno studio condotto da Finder.com, infatti, sarebbe sufficiente coprire di pannelli il 3,7 per cento del territorio italiano per produrre energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’intera popolazione. Tale condizione, sebbene il nostro Paese si trovi in una posizione geografica privilegiata, accomuna il 90 per cento delle nazioni. La ricerca, infatti, evidenzia come anche negli altri Stati sarebbero sufficienti percentuali di territorio che non superano mai il 5 per cento. L’intero pianeta, in pratica, potrebbe avere accesso all’energia pulita grazie a 1,1 milioni di chilometri quadrati di pannelli solari: una superficie totale equiparabile a quella del Sud Africa.

Un mondo sostenibile è possibile

“Ovviamente - hanno spiegato i ricercatori in una nota - non è possibile ricoprire il Sud Africa di pannelli solari per dare energia pulita a tutti, ma possiamo distribuire in maniera ragionata gli impianti e le infrastrutture per garantire a tutti l’accesso a questa fonte energetica rinnovabile, con una piccola porzione di territorio ricoperta di pannelli”. Per l’Italia la superficie richiesta per un impianto in grado di liberarci dai combustibili fossili, e da tutte le altre fonti inquinanti, è pari a circa 11 mila chilometri quadrati, più o meno come la superficie della regione Abruzzo. Dallo studio emerge che soltanto 3 paesi al mondo non potrebbero autosostenersi con l’energia solare. Il Bahrain, che andrebbe ricoperto di pannelli per il 156 per cento del territorio nazionale; Hong Kong, che necessiterebbe di una copertura pari al 213 per cento della superficie e ultimo Singapore, che richiederebbe da solo dell’830 per cento di copertura.

Ma restiamo schiavi di carbone, petrolio e nucleare

I ricercatori sono giunti a tali considerazioni applicando una “semplice” equazione: “l’energia (kilowattora) è uguale all’area totale del pannello solare (metri quadrati) moltiplicata per la resa del pannello solare o l’efficienza (percentuale) moltiplicata per la radiazione solare media annuale su pannelli inclinati”, in sintesi E = A * r * H * PR. Il risultato sembra tuttavia destinato a non sensibilizzare gli animi, e ancor meno i governi, che per chissà quali motivazioni preferiscono restare incatenati ai combustibili fossili altamente inquinanti e alle comunque pericolose centrali nucleari.