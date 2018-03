Open Fiber: 49 cantieri aree bianche

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Sono solo 49 su 7.042 (pari allo 0,7% del totale) i progetti di Open Fiber in esecuzione nei comuni oggetto del primo bando Infratel per portare la fibra nelle aree bianche del Paese, vale a dire quelle a fallimento di mercato. Il numero emerge dall'ultimo aggiornamento reso disponibile da Infratel, che risale al 28 febbraio 2018. Le regioni coinvolte nella prima gara erano Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Molise. Tra i cantieri aperti e in esecuzione figura quello di Campli, in Abruzzo, inaugurato a novembre scorso dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. "Tutti i 49 comuni della fase 0 della prima gara Infratel sono stati completati o sono in fase di completamento" riferiscono fonti di Open Fiber, ricordando che si tratta di "un progetto gigantesco e complesso che sta prendendo progressivamente velocità e che produrrà importanti risultati già nel corso di quest'anno. A partire da aprile e maggio partiranno i lavori in centinaia di comuni di varie Regioni".