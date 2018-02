Mediaset, udienza Vivendi il 23 ottobre

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - L'udienza Mediaset-Vivendi nella causa civile per il mancato acquisto di Mediaset Premium da parte dei francesi è stata rinviata al 23 ottobre, quando si discuterà sul merito. Il giudice Vincenzo Perozziello ha dato oggi alle parti i termini per le loro memorie, che scadranno il 30 luglio. Davanti al giudice Fininvest, Mediaset e Vivendi hanno brevemente discusso sulle questioni preliminari. Non è escluso che nelle more della causa civile si possa ancora arrivare a una transazione extragiudiziale. "C'è sempre uno spazio in astratto per la mediazione, per tutte le cause del mondo", ha detto l'avvocato Andrea Di Porto, legale di Fininvest. L'udienza di ottobre sarà dedicata all'ammissione delle prove.