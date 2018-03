Bruxelles, 1 mar. (AdnKronos) - - Via libera dalla Commissione Europea alla fusione tra Luxottica ed Essilor. L'esecutivo comunitario ha approvato, sulla base del regolamento Ue sulle fusioni, l'aggregazione proposta tra il gruppo francese e quello italiano, entrambi attivi nell'ottica e nell'occhialeria. Per la Commissione, la fusione "non avrà ripercussioni negative sulla concorrenza nello Spazio Economico Europeo".