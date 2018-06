[L’intervista] Scontro Italia-Germania, Piller: "Vi spiego cosa sbagliate voi italiani e cosa noi tedeschi"

Tra i giornalisti stranieri Tobias Piller è uno dei più noti al grande pubblico italiano. Spesso ospite dei nostri principali talk show non rinuncia mai a dire quello che pensa anche a costo di attaccare il nostro Paese ed apparire ai nostri occhi “antipatico”. Tiscali Notizie l’ha sentito per fare il punto sul nuovo esecutivo, dato che il rapporto con l’Europa e con la Germania è stato il nodo più difficile da sciogliere affinché potesse nascere il primo governo pentaleghista della storia.

Cosa pensa della squadra del neo premier Conte?

"Dentro ci sono molte anime. C’è una anima statalista e contro le infrastrutture, una della Lega pro economia e pro infrastrutture, una anti euro e anti Germania. Vediamo cosa vince”.

Il nuovo ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in passato ha criticato la Germania ed in particolare il surplus commerciale eccessivo. Può essere questo un problema nei rapporti futuri tra Roma e Berlino?

"Per criticare la Germania qualsiasi argomento va bene. Il surplus commerciale non è una cosa che si può programmare come il deficit del bilancio pubblico. Il surplus commerciale è il risultato delle decisioni che prendono milioni di operatori del mercato. Il governo tedesco può stare tranquillo rispetto alle accuse e ad eventuali indagini della Commissione europea perché ci sono stati forti aumenti dei salari e dell’occupazione e dunque pur non creando deficit pubblico c'è stata comunque una spinta alla congiuntura interna. Se l’Italia non riesce ad agganciare questa congiuntura e più in generale la crescita del Pil europeo non è un problema della Germania ma interno all’Italia”.

Proprio per rilanciare la ripresa economica e la produttività da anni molti economisti italiani chiedono all’Europa di stralciare gli investimenti pubblici dal rapporto deficit/Pil. Cosa ne pensa?

"Le spese per investimenti della Regione Sicilia sulla carta erano al 36% della spesa interna. Avete visto un grande effetto sulla congiuntura? Io no. Ci sono state sempre tante promesse che poi non sono state mantenute. Secondo me è meglio avere regole semplici a livello europeo".

Cosa dovrebbe fare dunque l’Italia per riagganciare il treno della ripresa?

"Gli economisti italiani nei convegni riconoscono che ci sono problemi strutturali che durano da 30 anni e che non sono mai stati risolti. Poi però quando l’Italia va in Europa sostiene che non ci sia più necessità di fare riforme e chiede che sia l’Unione Europea a cambiare. Non mi sembra una strategia vincente né per l’Europa né per l’Italia”.

Molti nel nostro Paese, ed in particolare gli elettori di Lega e M5s, sono convinti che nelle trattative con l’Europa e con la Germania i governi precedenti siano stati troppo morbidi e che con un atteggiamento più aggressivo si possa ottenere di più. Hanno ragione?

"In realtà i governi Renzi e Gentiloni sono riusciti a strappare ampia flessibilità dall’Europa: ben 80 miliardi di euro. Dove sono finiti questi soldi?”.

In conclusione, c’è qualcosa che sbaglia anche la Germania sul fronte europeo?

"Comunica male”.

Solo questo?

"Si".