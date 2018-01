Ilva, Mise: inviato protocollo d'intesa a enti locali Puglia

Roma, 3 gen. (askanews) - Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti hanno inviato al presidente della Regione Puglia, al presidente della Provincia di Taranto, al sindaco di Taranto e ai sindaci del territorio uno schema di protocollo d'intesa predisposto a valle delle riunioni del tavolo istituzionale Ilva del 16 novembre e 20 dicembre 2017. Per conoscenza, il documento è stato inviato anche ai sindacati e a Confindustria. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che "il protocollo prevede la rinuncia ai ricorsi da parte della Regione e del Comune di Taranto, che dovrà intervenire entro 8 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, pena la sua automatica risoluzione".Con l'attuazione delle tempistiche e delle prescrizioni previste nel Dpcm del 29 settembre e nel protocollo d'intesa, i principali interventi ambientali per Taranto, informa il Mise, saranno completati entro il 2020. Gli ulteriori interventi, previsti entro il 2023, riguarderanno infatti impianti fermi.Lo schema di protocollo introduce, nel rispetto della disciplina vigente, "significativi rafforzamenti della fase esecutiva del Dpcm del 29 settembre 2017 - si legge nella nota - atti a recepire le istanze manifestate dalle amministrazioni regionale e locali e dalle organizzazioni sindacali".