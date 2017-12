Ilva, fonti Mise:ArcelorMittal chiede modifica contratto acquisto

Roma, 23 dic. (askanews) - Il gruppo ArcelorMittal acquirente di Ilva, ha scritto una lettera ai commissari che stanno gestendo il gruppo Ilva richiedendo una modifica contrattuale per scongiurare i rischi legati al ricorso al Tar presentato dal presidente della regione Puglia Emiliano e dal sindaco di Taranto Melucci.Fonti del ministero dello Sviluppo Economico fanno sapere di aver ricevuto la lettera di ArcelorMittal inviata ai Commissari Straordinari di Ilva nella quale viene chiesta loro una modifica al contratto di acquisto per mettersi al riparo da contestazioni legali. Le stesse fonti del Mise rendono noto che nel corso della riunione del tavolo istituzionale dedicato a Taranto era già stata anticipata la possibilità che l'investitore potesse assumere una simile iniziativa per scongiurare i rischi derivanti dal ricorso al Tar. Il Mise si terrà in contatto con Commissari per valutare il da farsi.Come si ricorderà nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Gentiloni aveva scritto al presidente della Regione Puglia Emiliano e al sindaco di Taranto Melucci "facendo appello alla loro responsabilità e alla sensibilità istituzionale che ben conosco. Vi chiedo di ritirare il ricorso al TAR - aveva chiesto il premier - e di non mettere a rischio interventi per la bonifica ambientale e il lavoro che Taranto aspetta da anni. Da parte del governo c'è piena disponibilità al confronto sulle questioni che avete sollevato. Conto su di voi, l'Italia e la Puglia hanno bisogno di leale collaborazione".