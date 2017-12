Ilva: Emiliano, si modifichi Dpcm

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Un atto giuridicamente rilevante che modifichi il Dpcm che contiene il Piano ambientale Ilva nella direzione richiesta da Regione Puglia e Comune di Taranto": è quanto proporranno il governatore Michele Emiliano e il sindaco Rindalo Melucci sulla base "della disponibilità del Mise" ad elaborare un documento in questa direzione. Ma fino alla stipula di questa intesa, il ricorso al Tar "non verrà ritirato". E la richiesta di sospensiva revocata, ha detto Emiliano, "potrà essere reiterata, se si blocca la trattativa". Emiliano ha detto che "il presidente Gentiloni può contare sulla nostra disponibilità anche nei giorni festivi ad un incontro che possa immediatamente far ripartire il tavolo inopinatamente interrotto il 20 dicembre".