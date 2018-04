Generali Welion accelera sull'innovazione del welfare

Mogliano Veneto (askanews) - Gesso 3D, Coach posturale, Medico via app e Test clinici in mobilità: la sanità a portata di mano diventa realtà grazie a innovazione e ricerca.All'Innovation Park di Mogliano Veneto sono stati presentati i progetti delle 4 start up incubate nel programma "Generali Health & Welfare Accelerator" con H-Farm, come spiega Andrea Mencattini amministratore delegato di Generali Welion."L'innovazione è uno degli elementi principali della salute oggi, per questo sono stati selezionate tra 600 proposte, quattro start up che avevano un idea innovativa efficace e funzionale, per i nostri assistiti e per tutte le famiglie. Il programma di accelerazione cerca di rendere concreta e con un business plan la possibilità di diffonderla per i nostri clienti".Holey, StayActive, Milo e Knok: ecco le 4 soluzioni che arricchiranno l'offerta di servizi di Generali Welion, la nuova società di welfare integrato di Generali Italia, sviluppate in 4 mesi di lavoro."Abbiamo sviluppato una piattaforma in grado di produrre tutori ortopedici in 3D come questo che possono sostituire il gesso che i tutori standard in taglie"."Stayactive è un dispositivo che si mette due dita sotto la clavicola e ti avvisa tutte le volte che hai una postura scorretta, sia in delordosi che in cifosi, l idea è nata perché la mia ragazza mi gridava sempre perché non avevo una postura corretta"."Lo strumento è uno strumento diagnostico in vitro che fa fino a 100 esami da lavoratori nella comodità di casa propria"."Quello che facciamo è mettere in collegamento con una app medici e pazienti in modo veloce, efficiente ed economico".Un successo che guarda al futuro."Gli ambiti su cui abbiamo maggiormente puntato sono quelli legati al l'individuazione dei fattori di rischio per le persone e i percorsi di prevenzione".Ma non c'è solo questo. Grazie a intelligenza artificiale, riconoscimento ottico e robotica, Generali Italia, diventa a sua volta start up e punta a svolgere automaticamente più di 1 milione di attività. Come spiega David Cis, Chief Operating Officer di Generali Italia."Abbiamo già in produzione tre progettualità molto concrete: sono l'advance assistent per automatizzare una parte delle richieste che vengono dai nostri agenti, il virtual assistent che permette di rispondere alle richieste dei nostri clienti e infine un sistema che permette lo smistamento della posta sia mail che fisica che riceviamo in Generali Italia".L'obiettivo è migliorare la qualità e la velocità del servizio per clienti e agenti e rendere più semplici le interazioni.