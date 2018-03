Finanza, open day di Italiaonline su digitale

Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Un open day per far conoscere il mondo del digitale ai professionisti della finanza. È questo lo scopo dell’iniziativa organizzato da Italiaonline, il gruppo digitale leader in Italia. Nella sede di Assago i manager del gruppo hanno dedicato una giornata alla spiegazione dei prodotti e servizi che fornisce per aiutare i clienti a orientarsi nel mondo della pubblicità e della comunicazione. “Abbiamo voluto aprire le porte della nostra azienda facendo toccare con mano le tecnologie e i prodotti digitali su cui stiamo lavorando” dice Antonio Converti, chief executive officer di Italiaonline. Due i filoni principali: uno dedicato ai grandi clienti e l’altro pensato appositamente per le piccole e medie imprese. Durante la giornata sono stati toccati alcuni temi chiave per le aziende che si affacciano al mondo digitale e hanno bisogno di un supporto: strategie data driven per la realizzazione di contenuti basati sui trend della rete, strategie di digital advertising innovative, a partire dalla vendita in modalità programmatica, progetti speciali di pubblicità digitale per grandi aziende studiati in tandem con il cliente. Gli interlocutori hanno toccato con mano le tecniche digitali e le strategie innovative proposte dagli esperti e dai consulenti di Italiaonline per implementare l’incidenza online, anche sui social network. Un momento di confronto, utile aanche a capire le esigenze e le necessità dei clienti nel prossimo futuro. “È stato estremamente interessante, anche perché la qualità degli interlocutori era altissima. Le loro domande ci hanno permesso di capire un po’ meglio come ci vede il mercato. Ci hanno dato degli stimoli utili su come ragionare per il futuro. È stato un ottimo esperimento che spero replicheremo in futuro” afferma Andrea Chiapponi, Chief commercial officer Large account Italiaonline. “Credo sia emerso in maniera chiara il ruolo rilevante che Italiaonline può avere nel percorso di formazione e digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane” sostiene Ivan Ranza, Chief commercial officer SME Media Agency Italiaonline. La mission è chiara: aiutare le imprese ad aumentare la loro competitività guidandole nel percorso di digitalizzazione, oltre a supportare l’Italia nella sua crescita digitale.