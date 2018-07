Fca: attesa per cda, sul tavolo nodo successione Marchionne

Milano, 21 lug. (askanews) - C'è attesa per i consigli d'amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh Industrial che si riuniranno a Torino nel pomeriggio per discutere la successione dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per un intervento chirurgico alla spalla, cui il manager si è sottoposto qualche settimana fa. Nessun commento in proposito dall'azienda.Marchionne, 66 anni lo scorso giugno e dal 2004 alla guida della Fiat, avrebbe dovuto lasciare il gruppo, come da piani, nella primavera 2019, durante l'assemblea che approverà i conti 2018. Per la sua successione alla guida di Fca il top manager ha sempre parlato di una scelta interna. I papabili sono: Alfredo Altavilla, responsabile Fca per i mercati Emea; l'inglese Richard Palmer, direttore finanziario del gruppo; l'altro britannico Mike Manley, capo del brand Jeep, e il torinese Pietro Gorlier (Magneti Marelli). Negli ultimi giorni, indiscrezioni riportate dal sito Dagospia avevano ipotizzato l'arrivo di Vittorio Colao, fino allo scorso maggio numero uno di Vodafone, ma la notizia era stata smentita da un portavoce del gruppo. Per mercoledì 25 luglio è convocato il cda di Fca per l'esame dei risultati del secondo trimestre.Marchionne è anche presidente e Ad di Ferrari, presidente di Chn Industrial e vicepresidente del cda di Exor, la holding della famiglia Agnelli. Secondo quanto scrive Automotive News, sarà Louis Carey Camilleri il successore di Marchionne nella carica di amministratore delegato della casa di Maranello mentre il presidente sarà John Elkann. Camilleri, classe 1955, è già membro del cda Ferrari ed è attualmente presidente del board di Philip Morris, gruppo in cui ha iniziato a lavorare nel 1978 fino a diventarne Ceo.Marchionne ha presentato lo scorso primo giugno a Balocco (Vercelli) il nuovo piano industriale di Fca per il 2018-2022, presentandosi per la prima volta in cravatta invece del consueto maglioncino scuro, segno che l'obiettivo di azzerare il debito del gruppo era stato raggiunto. L'ultima sua uscita pubblica risale al 26 giugno a Roma quando ha partecipato alla cerimonia di consegna di una Jeep Wrangler attrezzata per il pattugliamento in spiaggia presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.