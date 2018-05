Enel conquista Eletropaulo, vale 1,7 mld

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Enel vince la sfida a colpi di opa per Eletropaulo. Grazie a un rilancio a 45,22 reais per azione, che valorizza il gruppo brasiliano circa 1,7 miliardi di euro, l'utility italiana ha superato i 39,53 reais messi in campo dalla controllata di Iberdrola, Neoenergia, nell'ultimo giorno disponibile per ritoccare le precedenti proposte, riporta Bloomberg. Grazie all'acquisizione di Eletropaulo la presenza dell'Enel sul mercato brasiliano sarà più che raddoppiata, con ulteriori 7 milioni di clienti. La società italiana diventerà il "primo operatore del Paese, accelerando la traiettoria di crescita nelle più grandi aree metropolitane del mondo".