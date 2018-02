Elezioni, Messa: come proteggere democrazia dai cyber attentati

Roma, 7 feb. (askanews) - "Le ultime cronache della campagna elettorale ci consegnano il tema della sicurezza del cyberspazio, una dimensione sempre più rilevante nella quotidianità di tutti e quindi anche nella sfera politica (vedi casi M5S e Pd, ndr). Esiste la possibilità di hackerare in qualche modo l'esito del voto? O di influenzarlo attraverso campagne di fake news condotte sul web e non solo? Sì, questo rischio c'è, ma "fiducia e consapevolezza sono i due fattori cruciali per ridurre gli impatti di una minaccia che, al di là di episodi che iperboli mediatiche, non è ancora completamente nota agli italiani".È quanto scrive Paolo Messa, fondatore di Formiche, in un commento pubblicato sul sito Formiche.net."Fiducia, quindi, nelle istituzioni", aggiunge Messa, anche se, sottolinea, il law enforcement è necessario ma non basta", così come il lavoro dell'intelligence.Invece, rileva ancora l'editore di Formiche.net, "la consapevolezza diffusa, la sicurezza partecipata come dicono gli addetti ai lavori, è il tassello decisivo che può far aumentare il livello della nostra protezione nel mondo cibernetico nel quale viviamo. I cittadini dovrebbero infatti conoscere (e riconoscere) le minacce".