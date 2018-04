Effetto Amazon anche in Italia, licenziano i big dell’elettronica: migliaia di posti a rischio

Consumi in caduta libera e parallelamente crescita esponenziale delle vendite online. Il settore dell’elettronica non ha mai sofferto come oggi. Trony ha già chiuso 6 dei suoi punti vendita, e altre società non se la stanno passando meglio. Euronics e Mediaworld devono combattere quotidianamente per far fronte alla minaccia del nuovo nemico, che già ha un’identità ben precisa, e lo fanno utilizzando qualsiasi strumento. Negli Stati Uniti, le vittime di quella che tempo fa poteva sembrare la naturale evoluzione del mercato, sono state ribattezzate “Death by Amazon”, letteralmente “Uccise da Amazon”. Il bilancio dei danni è ingente, e le vittime sono incalcolabili. Al momento quelle ufficiali sono almeno 10mila. Nel nostro Paese i posti di lavoro a rischio sono oltre 1000.

Trony ha già chiuso alcuni punti vendita

La vittima più illustre è proprio il pugliese Dps Group, che a metà marzo ha abbassato le serrande di una quarantina di store a marchio Trony, lasciando senza stipendio 500 persone che sono state sospese (e non licenziate) con un semplice messaggio inviato loro tramite WhatsApp: “Domani non apriamo alcun negozio, non presentatevi al lavoro”. Tutti questi lavoratori sono ora prigionieri della procedura fallimentare: senza uno stipendio e senza una cassa integrazione che offra loro un sistema di sostentamento. E sindacati e lavoratori ora si scagliano contro la società. “Falliti per colpa di Amazon? - si sfogava Alessandro, uno degli addetti dello store di Savona -. Questa è usa scusa che stanno usando molti venditori. Il problema è che il nostro è un mercato che corre molto veloce e tanti imprenditori non sono in grado id tenere il passo. Per non dire poi che Trony è stata addirittura capace di fare concorrenza a stessa: in occasione del black friday il nostro sito proponeva prodotti in offerta che poi nei negozi non si trovavano. Una cosa assurda”. Subito dopo le feste, e più precisamente il 5 aprile, i sindacati cercheranno di aprire una trattativa al ministero dello Sviluppo, ma sembra già esclusa la possibilità di riaprire in esercizio provvisorio. L’unica speranza per i lavoratori è quella di essere assorbiti da un compratore, e in tanti scommettono sul concorrente Unieuro.

Mediaworld riduce le spese chiudendo e trasferendo personale

Anche Mediamarket, da anni tra i leader di mercato con 110 punti vendita a marchio Mediaworld, si trova in acque poco sicure. Un mese fa, per la prima volta nella sua storia, i sindacati di categoria hanno proclamato lo sciopero di tutto il gruppo per contestare 500 trasferimenti dalla sede di Curno a Carate Brianza, la chiusura dei punti vendita di Grosseto e Milano Centrale e la decisione unilaterale di eliminare da maggio il bonus presenza e la maggiorazione del lavoro domenicale a fronte di un bilancio chiuso con un rosso di 17 milioni di euro. I trasferimenti, accusano senza troppi giri di parole le sigle sindacali, sono stati decisi per “indurre i dipendenti a licenziarsi, perché non tutti potranno sobbarcarsi 100 chilometri al giorno per andare e tornare dal lavoro”. A questo non piccolo problema vi sono poi altri 150 dipendenti dichiarati in esubero con l’avvicinarsi della fine della cosiddetta solidarietà. E Unieuro anche sta volta sta a guardare, in attesa che la situazione si evolva.

Unieuro dovrà presto fare i conti

“Il percorso di polarizzazione - spiega ancora Di Labio su La Stampa - è stato cavalcato in particolare da Unieuro (ex SGM che ha acquisito Unieuro da Dixon e che ha tenuto il marchio, prima era Expert) che ha acquisito gran parte della rete vendita che era in forte criticità, in particolare dal gruppo Euronics, salvaguardando molta occupazione. Verosimilmente, dopo anni di investimenti e acquisizioni, dovrà presto fare i conti con un consuntivo a rete omogenea, con i margini e con le quote di mercato che guadagna l’online”. In 13 anni il gruppo fondato da Oscar Farinetti ed ora di proprietà della famiglia romagnola Silvestrini, l’unico in questo campo ad essere quotato in Borsa, ha messo a segno ben 8 acquisizioni: da ultimo i 21 punti vendita del gruppo Andreoli (marchio Euronics) sparsi tra Lazio meridionale, Abruzzo e Molise rilevati un anno fa e quindi ad ottobre i 19 store (sempre Euronics) del gruppo Cerioni (Emilia Romagna e Marche). Con queste operazioni l’anno passato Unieuro ha aumentato il suo fatturato del 12,8% a quota 1,873 miliardi e quest’anno punta a superare quota 2, spingendo ancora di più su consolidamento del mercato e omnicanalità. “L’integrazione profonda della nostra realtà, una struttura amministrativa centralizzata e un centro logistico unico a Piacenza già grande come 7 campi di calcio – spiegava nei giorni scorsi l’ad Giancarlo Nicosanti Monterastelli - ci regala un vantaggio competitivo che gli altri player non hanno”. Secondo i sindacati Euronics al momento non corre i rischi di altri big, ma è comunque destinata a ridimensionarsi. Quello che si evince è che i big di un tempo nuotano oggi in un mare dove si aggira un predatore ben più famelico di loro. La concorrenza sfrenata delle nuove realtà online riduce rapidamente i margini, mentre i costi fissi, primi fra tutti quelli per i punti vendita e per il deposito delle merci, sono sempre più alti.

I perché della crisi nel settore

“Il settore - spiega Di Labio - sta subendo una trasformazione strutturale e profonda dovuta a quattro fattori principali: la crisi generale dei consumi, che ha determinato le prime criticità; l’arrivo sul mercato di smartphone e tablet, che hanno sostituito in pochi anni e in pochi grammi, il mondo informatica, fotografia e musica; l’avvio del mercato italiano verso una polarizzazione, con maggiori conseguenze per le imprese più piccole; la crescita esponenziale delle vendite online, che ha rivoluzionato fatturati e margini e fatto perdere potere al retail sulle politiche dei prezzi”. A questo si aggiunge l’incapacità di evolversi a ritmi altrettanto rapidi dei dirigenti, spesso “troppo legato a logiche novecentesche”. La Gfk, società specializzata in analisi del mercato e consumi, ha stimato in 110 milioni di euro il fatturato perso dal comparto della tecnologia nel 2017. La perdita maggiore l’hanno subita i superstore specializzati con superfici superiori agli 800 metri quadri (hanno perso il 3 per cento) e i negozi specializzati (-5%). In forte crescita, e dunque in controtendenza, i negozi di telefonia che hanno visto i propri affari crescere dell’8 per cento.

Ma l'online è il futuro e lo dimostrano i numeri

Se da una parte si registra un crollo di un settore, che guarda al futuro con sempre maggiore preoccupazione, dall’altro c’è un mercato e-commerce italiano che nel suo complesso è arrivato a contare 22 milioni di Webshopper. Stando ai dati diffusi dall’Osservatorio del Politecnico di Milano il settore corre e nell’ultimo anno ha visto il numero dei compratori salire del 10 per cento, e quello delle vendite del 17 per cento, generando entrate per un totale di 23,6 miliardi di euro. “Nel campo dell’e-commerce - spiega Samuele Fraternali, ricercatore dell’Osservatorio eCommerce B2c - l’elettronica di consumo è certamente il comparto principale, il settore più maturo. Secondo le nostre stime ha una quota del 22 per cento sul totale delle vendite che di qui a qualche anno potrebbe salire al 40-45 per cento. Ed Amazon ha un peso rilevante, ha influito molto su questo settore sia in termini di volumi che soprattutto di marginalità, perché ha da subito attuato una politica molto aggressiva”.