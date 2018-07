Dl dignità,Confindustria:effetti su occupazione peggiori di stime

Roma, 18 lug. (askanews) - Il ritorno delle causali, esponendo le imprese "all'imprevedibilità di un'eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato, generando potenziali effetti negativi sull'occupazione oltre quelli stimati nella Relazione tecnica al decreto (in cui si fa riferimento a un abbassamento della durata da 36 a 24 mesi)". A lanciare l'allarme è il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, in audizione alla Camera sul Dl Dignità.