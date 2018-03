Divani Calia in Cina con 40 store

(ANSA) - MATERA, 27 MAR - Calia Italia, azienda di Matera fondata nel 1965 specializzata nella produzione di mobili imbottiti, aprirà in Cina "40 flagstore entro il 2021" per la vendita di divani "destinati ad un consumatore di profilo medio-alto, amante dell'eccellenza e del made in Italy". E' l'obiettivo di una partnership commerciale che l'azienda materana ha firmato con la società di diritto cinese Dongguan Huicui Furniture Co Ltd, controllata da De Rucci Beddings Co Ltd. Oltre ai 40 store, sono previsti "altri 400 punti vendita con un accordo di licenza per i marchi Calia Home e Calia Sofart, per un pubblico più ampio che potrà apprezzare prodotti ideati da designer del Centro studi di Calia Italia e realizzata direttamente in Cina da De Rucci". Calia Italia - l'azienda più antica del distretto del mobile imbottito di Matera - opera in 20 Paesi nel mondo ed è già presente in Europa, America e Medio Oriente.