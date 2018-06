Di Maio: per reddito cittadinanza 8 ore lavoro gratis a settimana

Milano, 22 giu. (askanews) - Non arretreremo sul reddito di cittadinanza. A dirlo è il ministro del Lavoro e del Mise, Luigi Di Maio, intervenendo al congresso della Uil, spiegando che in cambio di un reddito saranno previsti lavori di pubblica utilità nei Comuni per otto ore alla settimana."Siamo stati mandati in Parlamento come forza politica dal 32% del paese per realizzare il reddito di cittadinanza - ha detto il vicepremier - è uno strumento che crea tante giuste obiezioni, perchè non lo conosciamo, l'obiettivo non è quello di dare i soldi per starsene sul divano ma è dire con franchezza 'tu hai perso il lavoro, adesso ti è richiesto un percorso per formarti, per riqualificarti ma siccome hai dei figli mentre ti formi io ti do un reddito in cambio tu garantisci al tuo sindaco 8 ore gratuite a settimane di pubblica utilità"."Ovviamente è uno strumento che può muovere tante obiezioni - ha concluso Di Maio - ma io ci credo molto e dobbiamo farlo assieme, chiedo anche a voi una mano, noi non arretreremo sul reddito di cittadinanza e ci metteremo assieme per realizzarlo senza che ci siano abusi, perchè il vero tema è la riqualificazione".