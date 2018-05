Brussels Airlines, sciopero dei piloti, cancellato 75% voli

Roma, 14 mag. (askanews) - Uno sciopero dei piloti della Brussels Airlines ha costretto oggi la compagnia aerea belga a cancellare il 75% dei suoi voli, ha detto un portavoce della compagnia. I clienti dell'azienda sono stati invitati a non recarsi all'aeroporto di Bruxelles. "Il 25% dei voli è operato", ha specificato Wencke Lemmes.La compagnia aerea ha chiesto ai suoi partner aerei di inviare altri aerei a Bruxelles per prendersi cura dei passeggeri bloccati dallo sciopero.L'agitazione dei piloti della Brussels Airlines, fondata in particolare su richieste salariali, dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni: è stata anche presentata una notifica di sciopero per il giorno 16 maggio.Oggi comunque è previsto un incontro con la direzione della compagnia belga. Il sito web dell'aeroporto di Bruxelles ha indicato lunedì lo stato della situazione. La compagnia ha detto che 60.000 persone sono state colpite dalle cancellazioni dei voli e ha specificato di aver offerto loro una nuove prenotazioni, voli alternativi o il rimborso dei biglietti. (con fonte Afp)