Bper seleziona 5 progetti per la 'Call for Crowdfunding

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Tra i 150 progetti che hanno concorso alla prima 'Call for Crowdfunding' di Bper Banca, riguardanti percorsi di crescita con finalità di carattere sociale, culturale e di educazione alla sostenibilità rivolti a ragazzi e ragazze dai 13 ai 19 anni, sono stati scelti i migliori cinque che accederanno alla fase finale. La commissione, formata da dipendenti della banca, consulenti e docenti universitari esperti in materia di crowdfunding e comunicazione, ha individuato i finalisti sulla base dei criteri indicati nel bando, premiando qualità, originalità, capacità di comunicare, sostenibilità economica, impatti sociali e ambientali attesi e precedenti esperienze di crowdfunding. Dal 30 aprile 2018 i progetti selezionati saranno visibili sul Network di BPER Banca su Produzioni dal Basso al seguente indirizzo https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bper-banca e inizieranno la propria attività di raccolta fondi online che si concluderà il 30 giugno. Chi raggiungerà almeno il 50% dell’obiettivo economico prefissato riceverà un contributo pari al rimanente 50% da BPER Banca, fino ad un importo massimo di 7.500 euro. Qualora al 30 giugno si sia raggiunto solo il 40% del budget, sarà concesso un ulteriore mese di permanenza sulla piattaforma. Questi, in sintesi, i cinque progetti e i relativi proponenti: ''Circolare, please! L’economia sostenibile a portata di mano'' è presentato dalla Cooperativa Sociale ''La Lumaca'' di Modena che, attraverso uno spettacolo teatrale e un concorso di idee, vuole avvicinare gli studenti delle scuole secondarie al tema dell’economia circolare, intesa come sistema dove gli scarti sono concepiti come nuove risorse. Con il Progetto ''G.P.S. – Giovani Pubblicisti Stranieri (crescono)'', le associazioni ''ParaTodos'' e ''Baobab Onlus'' mirano a insegnare ai giovani come comunicare in modo efficace ed efficiente, soprattutto con l’utilizzo dei social media, notizie, eventi e incontri legati al mondo dei migranti e della migrazione. Song senza barriere è invece l’idea del coro ''Manos Blancas'' di Milano, che si prefigge l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi, anche quelli con particolari disabilità, in attività di tipo musicale. Con il progetto ''Ricette golose per giovani chef'', l’Ong ''Helpcode Italia'' di Genova propone la produzione e la diffusione di un prodotto editoriale multimediale indirizzato agli adolescenti e ai loro genitori, finalizzato a guidare i giovanissimi verso scelte alimentari sane, consapevoli e gustose. Il progetto vede il coinvolgimento dei ragazzi del laboratorio di cucina di Casa Arcobaleno di Scampia e la validazione dei dietisti dell’ospedale ''Gaslini''. L’associazione ''Renken Onlus'' ha elaborato alcuni percorsi educativi interculturali in co-progettazione con gli insegnanti di dieci classi delle scuole secondarie di secondo grado di Torino. I ragazzi lavoreranno fianco a fianco con le donne del collettivo ''Ricette d'Africa'', cucinando e aprendosi alla conoscenza di un continente immenso e pieno di ricchezze.