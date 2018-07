Boeri, mi minaccia chi deve tutelarmi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Se nelle sedi istituzionali opportune mi venisse chiesto di lasciare il mio incarico anticipatamente perché ritenuto inadeguato a ricoprirlo, ne trarrei immediatamente le conseguenze. Ciò che non posso neanche prendere in considerazione sono le richieste di dimissioni on line e le minacce da parte di chi dovrebbe presiedere alla mia sicurezza personale". Lo dice il presidente dell'Inps Tito Boeri in audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera.