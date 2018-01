Aumentano i pedaggi, ecco chi spenderà di più e chi ci guadagna

Dal primo gennaio 2018 sono aumentate le tariffe di pedaggio autostradale. L’Anas questa volta non c’entra nulla: la scelta è stata fatta dal ministero delle Infrastrutture. Guizzo record per i 31 Km della concessionaria Rav, Aosta Ovest-Morgex, +52%: aumento legato a pronunce giudiziarie, dopo ricorsi delle società, come anche nel caso di Strada dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali (+5,98%). Tra gli aumenti spicca il + 6% per la Napoli-Salerno della A3, il +13,91% per Milano Serravalle-Milano Tangenziali ed il +8,34% della Milano-Torino, quest'ultimo segue gli investimenti fatti tra il 2013 ed il 2017 per migliorare la tratta.

(La Stampa)

Il disappunto bipartisan

Il rincaro è stato accolto da un disappunto bipartisan (ma chi l’ha votata?) e dall'ira delle associazioni dei consumatori. L'incremento medio del pedaggio per i veicoli sull'intera rete autostradale, calcolato sulla base delle percorrenze 2016, risulta essere pari al 2,74%. La successione delle norme e degli Atti convenzionali ha dato luogo a diversi regimi tariffari che tengono conto, pur con diverse modalità, dei parametri legati all'inflazione (programmata o reale), alla qualità, al recupero della produttività nonché agli investimenti in beni devolvibili effettuati", spiega Autostrade per l'Italia, "in particolare per quanto attiene la spesa per investimenti, sono stati considerati gli importi sostenuti dalle società nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017, pari a 755,916 milioni di euro di cui 487,691 milioni di euro sono stati riconosciuti ai fini della remunerazione. La differenza, pari a 268,225 milioni di euro non genera alcun incremento ai sensi delle vigenti pattuizioni convenzionali. Sulla base del quadro regolamentare vigente, ed a seguito delle verifiche istruttorie poste in essere, sono stati firmati, quindi, i Decreti Interministeriali di concerto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze".

Tutti contro il ministro delle Infrastrutture

Nel nostro Paese l’economia sta uscendo, seppur molto lentamente, dal buio, ecco perché i rincari sono stati accolti con poco entusiasmo (ma poteva essere diversamente in questa dura campagna elettorale?) da tutti. La stangata di Capodanno sul pedaggio dell'A24 è "una follia", un "aumento scriteriato" a cui "opporsi con ogni mezzo": è con un 'no' fermo che il governatore del Lazio Nicola Zingaretti si siederà, martedì prossimo, alla scrivania del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. Obiettivo: trovare un modo per far rientrare l'aumento del 12,89% sulle autostrade A24 e A25 comunicato giorni fa dal ministero. Che a fronte di un innalzamento medio nazionale del 2,74%, appare - è il coro bipartisan di questi giorni - semplicemente "inaccettabile".

Colpiti soprattutto i pendolari

Il drastico aumento, infatti, colpisce soprattutto i pendolari che ogni giorno si spostano tra la Capitale e i Comuni della Valle dell'Aniene, sul piede di guerra con un sindaco che avrebbe già riconsegnato la fascia tricolore per protesta. E poi - poiché l'A24 inizia nel cuore della Capitale - si sono svegliati con una brutta sorpresa anche i residenti di popolosi quartieri come Ponte di Nona e Settecamini, per cui l'A24 è spesso percorso quotidiano. Con le nuove tariffe andare e tornare da Tivoli a Roma, fanno i conti politici e pendolari, costa un euro in più, mentre da Vicovaro alla Capitale e ritorno il rincaro è di 1 euro e 20. "Bisogna creare un fronte comune che si metta dalla parte dei cittadini pendolari", afferma Zingaretti. Strade dei Parchi, la concessionaria dell'A24-A25, ha spiegato nei giorni scorsi che l'aumento è dovuto "al blocco delle tariffe imposto negli ultimi tre anni dal Ministero e dalla mancata approvazione, da quattro anni, del Piano economico finanziario di A24 e A25".

Chiesta riunione commissione Trasporti

Il capogruppo regionale FI Antonello Aurigemma ha invece richiesto una riunione urgente della commissione Trasporti. Allarme anche nel mondo imprenditoriale, con il manager del Centro agroalimentare di Roma Fabio Massimo Pallottini che invita gli operatori del grande mercato a "servirsi anche della vecchia mobilità: Tiburtina, Collatina, Nomentana, Marco Simone e Palombarese". Una soluzione, dice il segretario del Pd di Tivoli Piero Ambrosi, che potrebbe essere seguita anche dai cittadini "determinando incolpevolmente il collasso della mobilità a est di Roma". Ai cittadini, insomma, non resta che la protesta civile. "I vari tecnicismi con i quali si fanno scattare gli aumenti dei pedaggi di questi giorni vanno revisionati: le infrastrutture sono di proprietà pubblica gestite in concessione dai privati. I rincari, in percentuali diverse, sono davvero intollerabili come ad esempio sull'autostrada A24-A25, dove c'è stato un aumento percentuale a doppia cifra che colpisce i pendolari che quotidianamente percorrono quell'autostrada dall'Abruzzo e dall'hinterland romano verso la Capitale, e viceversa. Aumenti dei pedaggi che riguardano anche le zone colpite dagli eventi sismici recenti, e non solo", ha fatto sapere il deputato Pd e Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Michele Meta. A questo proposito ha fatto bene il Presidente Zingaretti - sottolinea Meta - a chiedere al Ministro Delrio di convocare urgentemente una riunione con il concessionario "Strada dei Parchi" e le regioni interessate. Sono convinto che il Presidente del Consiglio Gentiloni non si distrarrà su questa vicenda".

La petizione lanciata sul portale Change.org

Se sono tutti contrari, non si capisce perché la norma stata accettata. Per questo molti consumatori guardano con interesse la petizione online, lanciata sul portale Change.org, per chiedere la revoca della concessione delle autostrade A24 e A25 al gestore Strada dei Parchi e "rinegoziare termini nuovi e più convenienti per i cittadini", dopo l'aumento dei pedaggi. L'istanza, promossa dal sindaco di Aielli (L'Aquila), Enzo Di Natale, è stata sottoscritta da oltre 33mila persone in circa 24 ore e le adesioni continuano a crescere minuto dopo minuto.