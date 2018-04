Arriva a Pavia il 'Panini Tour'

Pavia, 7 apr. - (dnkronos) - Il 'Panini Tour Up! 2018' arriva a Pavia, l'iniziativa per il lancio della collezione 'Calciatori 2017-2018' dà appuntamento agli appassionati delle figurine nella filiale Intesa Sanpaolo di viale Cesare Battisti, 18. Il tour Panini si arricchisce della partnership con il gruppo bancario, con particolare riferimento al nuovo 'XME Conto Up!' dedicato agli under 18. Collezionisti piccoli e grandi potranno misurarsi con i giochi a premio delle 'Figuriniadi', mentre chi ha completato l’album potrà ricevere il timbro ufficiale. Per partecipare agli eventi sarà possibile registrarsi online - sul sito www.paninitourup.it - per garantirsi l’accesso oppure direttamente presso la filiale interessata dal Tour fino ad esaurimento disponibilità. "Siamo lieti di tornare con il 'Panini Tour Up! 2018' a Pavia e di incontrare migliaia di appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le età. Siamo molto soddisfatti della numerosissima partecipazione a questa edizione della nostra grande iniziativa itinerante, che a partire da febbraio ha toccato tante città italiane", spiega Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. Il Tour 2018 ha toccato 30 città lungo la Penisola, per un totale di 42 giornate evento. Diversi i modi per seguire le tappe del Tour: il sito internet www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook 'Calciatori Panini', il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter e il profilo Instagram 'Figurine Panini'. "Grazie anche alla partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo, abbiamo voluto dedicare ai collezionisti Panini un’offerta di intrattenimento ancora più coinvolgente, con stand dedicati alle sfide ludiche delle 'Figuriniadi' e tante attività in grado di divertire tutta la famiglia", aggiunge Allegra, direttore mercato Italia di Panini. "Questa iniziativa con Panini è una ulteriore opportunità per entrare in contatto con i ragazzi e loro famiglie", sottolinea Paolo Graziano, direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo. "Accogliere i giovani nella nostra filiale e farlo in un contesto di gioco e di divertimento consente l’avvio di un dialogo che auguriamo sia duraturo e nel contempo ci permetta di diffondere anche sui ragazzi la cultura del risparmio". La collezione 'Calciatori 2017-2018' comprende quest’anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A Tim e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Sul fronte delle figurine, del maxi-album di 128 pagine, sono riportati i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A Tim e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni. Confermate le sezioni 'Film del Campionato', sui protagonisti e i momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, 'Calciomercato - L’Originale', in collaborazione con il programma di Sky Sport Hd, e 'Figurine in carriera', in cui sono illustrate le carriere complete dei 440 calciatori presenti in figurina sull’album per le squadre di massima serie. La collezione è anche accompagnata dall'operazione 'Calciatori Gol!': all’interno delle bustine è possibile trovare dei buoni-premio con la scritta 'Hai Vinto', che consentono di ricevere subito in edicola una o tre bustine speciali 'Calciatori Gol!'. Partner strategico della collezione 'Calciatori 2017-2018' è il gruppo Intesa Sanpaolo. La partnership, oltre alla realizzazione congiunta del 'Panini Tour Up! 2018', è caratterizzata da un’importante presenza all’interno dell’album e da due grandi iniziative promozionali: con la sottoscrizione di 'XME Conto Up!' - il nuovo conto corrente a canone zero per i minori di 18 anni - si riceve in regalo un album 'Calciatori 2017-2018' e 500 figurine, oltre a poter vincere un pallone da calcio.