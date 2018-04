Ape, via alle domande per avere il prestito dalle banche: come andare prima in pensione salvaguardando i conti pubblici

Gli aspiranti pensionati con almeno 63 anni alle spalle (63 anni e cinque mesi dal 2019) e almeno 20 anni di contributi all'attivo possono presentare domanda per ritirarsi dal lavoro utilizzando l’Ape volontaria. In pratica un prestito ponte concesso da una banca, da restituire al momento del pensionamento attraverso una rata sulla propria pensione nell’arco di 20 anni. La copertura del caso di morte del richiedente viene garantita da una assicurazione. In pratica si deve essere distanti dalla pensione di vecchiaia, attualmente, non più di tre anni e sette mesi.

Da segnalare inoltre che, a rispetto dell’ultima scadenza prevista per il provvedimento, chi ha maturato i requisiti tra il 1 maggio 2017 e il 18 ottobre dello scorso anno, ha tempo fino al 18 aprile per chiedere l’ammissione, richiedendo magari le mensilità arretrate nel caso lo desideri. Pare che allo stato attuale siano già state accolte 7mila richieste di certificazione. La prima banca ad aver dato l’adesione al finanziamento dei prestiti è Intesa Sanpaolo.

Il minimo contributivo

L’Inps ha spiegato che il minimo contributivo dei 20 anni, previsto per l’ammissione all’Ape, deve essere stato maturato in una sola gestione, a meno che non si sia già ottenuto e pagato la ricongiunzione. Dunque non è possibile godere della previsione qualora uno abbia lavorato per esempio 15 anni da dipendente privato e 18 da dipendente pubblico. Non sono cumulabili con altre gestioni nemmeno i contributi maturati nella gestione separata. Invece il cumulo (pari a 20 anni) è possibile se si tratta di contributi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

La trattenuta

Altro requisito: avere la prospettiva di una pensione (detratto il rateo per la restituzione del prestito) di almeno 1,4 volte il trattamento minimo, che per il 2018 è di 710,38 euro. Sarà poi l’Istituto di Previdenza Sociale a comunicare il minimo e massimo di prestito ottenibile, tenendo conto che non si può superare la richiesta del 75 per cento della pensione in caso di richiesta di durata del reddito ponte superiore a tre anni. Quanto alla trattenuta sull’importo pensionistico (240 rate, ovvero 12 all’anno esclusa la tredicesima) questa “tiene conto del capitale, del tasso di interesse, del costo del premio dell’assicurazione e del fondo di garanzia”. Si calcola che alla fine sarà pari più o meno al 4,6 per cento della pensione per ogni anno di reddito ponte.

I costi e la scadenza

I costi effettivi – stando a quanto determinato dagli specialisti – dovrebbe essere dell’1,6 per cento per un prestito di 12 mesi. Va tenuto presente che viene riconosciuto un credito di imposta all’anno pari al 50 per cento degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi. Infine da tener presente che l’Anticipo pensionistico è esente da tasse e contributi.

Nella relativa domanda bisogna indicare sia la banca che finanzia, sia l’assicurazione che copre il rischio di morte prematura. Per chiedere l’Ape c’è tempo fino alla fine del 2019.

Secondo le stime presentate dal presidente dell’Inps Tito Boeri attualmente ci sarebbero per il 2018 almeno 300mila persone potenzialmente in possesso dei requisiti previsti. Altre 115mila per il 2019.

Il problema pensioni in Italia è una priorità

Le polemiche

Inutile nascondere come le polemiche sull’introduzione di tale strumento siano state molte e spesso velenose, a partire dall’accusa di costringere i lavoratori a chiedere un prestito bancario, mettendo di mezzo anche le assicurazioni, per accedere alla pensione. Ma dall’altra parte si risponde che intanto ci sono da considerare gli altri strumenti apprestati, come l’Ape social, la Rita, il cumulo gratuito e gli interventi sui precoci che possono accedere in ogni caso al pensionamento con 41 anni di contributi. Inoltre si tratta di salvaguardare i conti pubblici e garantire di conseguenza il pensionamento delle nuove generazioni.

L'allarme di Boeri

Non per nulla il numero uno dell’Inps, Boeri, ha lanciato da tempo l’allarme: la generazione degli anni ’80 rischia di questo passo di dover andare in pensione dopo i 75 anni di età. Una cosa agghiacciante. Gran parte in questa triste prospettiva l'hanno i versamenti altalenanti dovuti a un mondo del lavoro basato sempre più sul precariato e la frammentazione.

Anche da qui la necessità per lo Stato di evitare i costi delle maggiori pensioni derivanti dagli anticipi e porli in gran parte a carico di chi voglia godere prima della pensione. Il costo per la cassa pubblica a questo punto è limitato: si parla degli interessi , dell’assicurazione e del premio per il fondo di garanzia. Insomma i cultori dell’Ape pensano che mettere in campo risorse private individuali e collettive, può consentire di mantenere in equilibrio il sistema previdenziale e garantire a tutti anche in futuro, in particolare ai giovani, il trattamento pensionistico all’adeguata età di vecchiaia.

E l'equità sociale?

Ma quanto potrebbe fare l’Inps se dalle sue casse non uscissero esborsi che riguardano per esempio l’assistenza e non la previdenza? E quanta ingiustizia c’è nel prevedere il pensionamento a 70 anni, se non a 75, quando fino a qualche decennio fa i lavoratori andavano in pensione a 55 anni e, in certi casi, molto prima? Possibile che invece dell’Ape col prestito che dirotta somme di denaro nelle casse delle banche e delle assicurazioni non si possano individuare altre soluzioni che determinano una maggiore equità sociale evitando di far cadere i sacrifici solo sulle spalle delle ultime generazioni che anelano al pensionamento?