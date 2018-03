[La storia] Nuova tegola su Facebook: un documento scottante getta ombre sul management

Per Facebook non è proprio un bel momento. Finita nell’occhio del ciclone a causa dello scandalo Cambridge Analytica, la società nelle ultime settimane ha subito un tracollo in Borsa ed è stata abbandonata da numerosi utenti in seguito al lancio di una campagna di boicottaggio. A lasciare la piattaforma anche nomi importanti della Silicon Valley come Elon Musk che ha cancellato le pagine di Tesla e SpaceX. La pubblicazione di un documento interno dell’azienda sul popolare sito di news americano Buzzfeed getta nuove ombre sulla società e sul suo management.

Documento interno rivelato da Buzzfeed

Il documento contestato risale al 2016 e secondo quanto rivelato da Buzzfeed è stato scritto dal vicepresidente del social Andrew Bosworth. "Tutto il lavoro che facciamo per la crescita è giustificato. Le pratiche discutibili per importare i contatti, il linguaggio sottile che aiuta gli utenti a essere cercati dagli amici. Forse a qualcuno costa la vita perché si espone ai bulli, forse qualcuno muore in un attacco terroristico coordinato sulla nostra piattaforma. Ma connettere le persone è il nostro imperativo" ha scritto il top manager.

La presa di distanze di Zuckerberg

Mark Zuckerberg ha immediatamente preso le distanze. “Non abbiamo mai creduto che il fine giustifichi i mezzi. Io e tante persone in Facebook siamo fortemente in disaccordo. Bosworth è un manager talentuoso che dice molte cose provocatorie” ha affermato il giovane imprenditore.

Dipendenti del social preoccupati

Parole che però non hanno spento del tutto l’incendio dato che secondo quanto riportato dal sito americano The Verge, uno dei più autorevoli in campo tecnologico, numerosi dipendenti Facebook stanno usando la chat interna per condividere la propria preoccupazione sulla divulgazione del documento da parte dei media.

La marcia indietro di Bosworth

Anche lo stesso Bosworth, su Twitter, ha preso le distanze dal memorandum. "Non sono d'accordo e non lo ero neanche due anni fa quando l'ho scritto. Lo scopo era portare alla luce questioni che meritavo discussioni più ampie con la società" ha affermato il manager.

Facebook sotto assedio

Basteranno queste mosse per riportare la calma? Molto difficile. Facebook ormai è letteralmente sotto assedio. Cambridge Analytica ha rappresentato un duro colpo per la sua credibilità. E praticamente in tutto il mondo i garanti della privacy sono all’attacco per pretendere una svolta sul modo in cui i dati personali vengono utilizzati dall’azienda.

Effetti di un giro di vite sulla privacy su Fb

Ma, e qui sta il nodo della questione, il business di Facebook si basa proprio sulla raccolta dei dati personali degli utenti e sulla loro profilazione al fine di vendere pubblicità targetizzata alle aziende. Un giro di vite deciso in nome della privacy rischierebbe di minare alle fondamenta l’attività del colosso creato da Mark Zuckerberg.

Serve limite al far west

Solo il tempo ci dirà se lo scandalo Cambridge Analytica finirà in una bolla di sapone o se davvero Facebook sarà costretta a rispettare regole più severe in tema di privacy. Una cosa però già da ora si può dire con certezza: è necessario porre una limitazione al far west attuale prima che sfugga di mano mettendo in pericolo non solo la riservatezza delle persone ma anche le stesse fondamenta della nostra civiltà: la democrazia.