[La storia] Non solo braccialetti elettronici: ecco come lavoreranno gli operai e gli impiegati del futuro

La notizia del braccialetto elettronico progettato da Amazon per aumentare la produttività dei propri dipendenti ha scatenato una reazione senza precedenti nell’opinione pubblica italiana. In campo è sceso addirittura il governo precisando che le leggi vigenti non consentono il suo impiego nel nostro Paese. Tirato il sospiro di sollievo nessuno però ha avuto il coraggio di spiegare che nei prossimi anni l’utilizzo di supporti tecnologici di varia natura diventerà la norma nel mondo del lavoro. Il braccialetto di Amazon è solo la punta dell’icerberg di quello che sta per succedere.

Industry 4.0 e robot

Uno dei settori che subirà i maggiori cambiamenti sarà quello manifatturiero. Già da tempo ormai si parla di Industry 4.0. Secondo gli esperti quello che sta succedendo è paragonabile all’elettrificazione delle fabbriche avvenuta 120 anni fa. Il ruolo svolto allora dall’energia elettrica oggi ce l’hanno le tecnologie informatiche. La novità più evidente sarà l’uso sempre più massiccio di robot. Ma sbaglia chi pensa che sostituiranno completamente l’uomo. Lo faranno nelle attività di routine, ovvero in quelle meccaniche e ripetitive, ma sempre comunque con il nostro supporto. L’idea prevalente ora tra economisti e ingegneri è che si svilupperà un modello collaborativo tra autonomi e uomini. Una delle competenze professionali chiave del futuro sarà proprio quella di saper dialogare e interagire con le macchine intelligenti.

Operai al lavoro con l'esoscheletro

Altro cambiamento epocale sarà poi l’avvento delle tecnologie indossabili. Non solo braccialetti ma, soprattutto nelle catene di montaggio e nei lavori di fatica, anche esoscheletri robotici. Di cosa si tratta? Di attrezzature cibernetiche esterne da indossare, in grado di potenziare le capacità fisiche dell’utilizzatore. Grazie ad esse è possibile aumentare la forza, la velocità, l’agilità la potenza. Fantascienza? Niente affatto. Gli esoscheletri sono già utilizzati dagli operai nelle catene di montaggio dei più grandi produttori mondiali di auto: Audi, Ford, Fca, Hyundai solo per citare alcuni brand.

Operaio la lavoro con l'esoscheletro Power Loader sviluppato da Panasonic

Microchip inseriti sottopelle

Ma le tecnologie saranno non solo esterne all’uomo ma anche interne. In Svezia oltre 700 dipendenti di un centro servizi nel centro di Stoccolma si sono fatti impiantare nella mano (tra pollice e indice) un microchip a radiofrequenza (Rfid) grande come un chicco di riso che consente di aprire porte e attivare ascensori e fotocopiatrici.

Il laccio neurale per collegare il cervello ai computer

Per gli ingegneri della Silicon Valley il dubbio non è più se l'uomo diventerà un cyborg ma semplicemente quando. E non ci si limiterà ad installare microchip nella mano o in altre parti periferiche del corpo. L’obiettivo è quello di inserirli direttamente nel cervello per integrare l'intelligenza umana con quella artificiale. Al lavoro su questo fronte non ci sono sognatori ma imprenditori del calibro di Elon Musk. Il fondatore di Tesla Motors ha lanciato Neuralink con l'obiettivo di realizzare il neural lace ovvero il laccio neurale, un collegamento diretto tra cervello e computer in grado di inviare comandi in maniera istantanea tramite pensiero e addirittura caricare files e scaricare i pensieri. Una completa simbiosi tra essere umano e intelligenza artificiale che renderebbe obsolete le attuali modalità di interfacciamento basate su mouse, tastiere e display touchscreen.

Gli occhiali intelligenti

Il successo di Neuralink non è ovviamente dietro l’angolo ma comunque traccia una direzione. Quella in cui appunto il lavoro dell’uomo sarà sempre più integrato con l’uso massiccio delle tecnologie digitali. E tornando al giorno d’oggi non si possono non citare gli occhiali intelligenti che proiettano informazioni o oggetti sono forma di ologrammi. Il progetto di Google con i suoi Google Glass non è decollato ma nel settore produttivo la tecnologia non si è fermata. Anche qui all’avanguardia è il settore automobilistico. Volvo e Iveco da tempo stanno lavorando con Microsoft per l’utilizzo degli HoloLens.

Operaio al lavoro con gli HoloLens

I consulenti finanziari 4.0

Gli occhiali di Microsoft non vengono però usati solamente nell’industria ma anche nei servizi. Un caso d’uso interessante si ha proprio in Italia con Widiba, la banca online di Mps, che ha lanciato la prima filiale al mondo di virtual reality. I consulenti finanziari della banca mentre ascoltano i clienti sugli HoloLens proiettano informazioni sulla loro situazione finanziaria, sugli investimenti effettuati, sulla propensione al rischio. Contemporaneamente un robot advisor dotato di intelligenza artificiale assiste il consulente nella predisposizione di una proposta di investimento. Caso da manuale di tutto quanto detto fino ad ora: collaborazione tra uomo e macchine intelligenti e lavoro assistito da tecnologie indossabili.

Boom di nuove opportunità professionali

L’impatto che la rivoluzione tecnologia sta avendo sul mondo del lavoro è un tema che rimane ancora assente dal dibattito politico. Si parla della disoccupazione ma non delle nuove offerte di lavoro che stanno nascendo. Secondo uno studio della Commissione europea entro il 2020 il mercato richiederà 800 mila nuovi professionisti digitali. Figure che al momento ancora non ci sono se non in piccola parte. Una criticità ma anche una grande opportunità.