Weekend Pasqua con piogge e vento

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Weekend di Pasqua nel segno del maltempo con piogge e vento forte da Nord a Sud per l'arrivo di una perturbazione. Le precipitazioni interesseranno dapprima il Nord, per estendersi domani al Centro-Sud. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e, dal primo mattino di domani, su Lazio, Umbria, Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre, dal pomeriggio di oggi, venti forti sud-occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte, su Emilia-Romagna e Marche. Dalle prime ore di domani, attesi venti forti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte, su Sardegna e Sicilia, in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.