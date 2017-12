I Presepi di Greccio, Lignano e Baselice animano l’ultimo weekend dell’anno

Tra Natale e Capodanno i Presepi animeranno i borghi d’Italia: dalla prima rappresentazione al Mondo a uno dei centri più suggestivi del Sannio, passando per delle spettacolari sculture di sabbia, gli appuntamenti sono in programma a Greccio, Lignano Sabbiadoro e Baselice. Il 30 dicembre e l’1, 5, 6 e 7 gennaio, la Palestina tornerà a “traslocare” nel cuore della provincia di Rieti con il Presepe Vivente di Greccio, dove nel 1223, dopo un viaggio in Palestina, San Francesco decise di ricostruire con persone e animali del tempo le scene della Natività: e così il frate di Assisi e il nobile del luogo Giovanni Velita realizzarono la rievocazione della nascita di Gesù, ovvero il primo Presepe della storia, che nei secoli successivi sarebbe stato replicato in tutte le case del mondo. Unico e inimitabile, ancora oggi si sviluppa attraverso sei quadri viventi, dalla vita dei francescani in queste zone all’accoglienza da parte di papa Onorio III della Regola scritta da Francesco, dall’autorizzazione concessa dal Santo Padre per la realizzazione del presepe fino al giorno in cui Greccio si trasformò in Betlemme.

A Greccio un momento di profonda fede cristiana

Si tratta di un evento molto diverso dagli spettacoli popolari che in questo periodo vengono organizzati in ogni angolo d’Italia: quella di Greccio è una rappresentazione che costituisce un momento di profonda fede cristiana e, al contempo, uno spettacolo unico al mondo; c’è infatti un filo indelebile che lega questo luogo a Betlemme: in Palestina si operò il mistero della divina incarnazione di Gesù, mentre a Greccio ebbe inizio, in forma del tutto nuova, la sua mistica rievocazione. Nei giorni di spettacolo ci sarà spazio inoltre per il Mercatino di Natale - un’occasione per curiosare fra le perle dell’artigianato e le delizie della tradizione gastronomica locale - e per le visite guidate nel borgo, considerato uno dei più belli d’Italia.

A Lignano Sabbiadoro un grande Presepe di sabbia

Da Greccio a Lignano Sabbiadoro (Udine), il Presepe più caratteristico di tutto il Friuli-Venezia Giulia spegnerà le prime quattordici candeline: fino al 28 gennaio, sulla grande spiaggia della nota località balneare, si potrà ammirare un grande Presepe di sabbia che occupa un'area di circa 400 mq, allestita dietro la Terrazza a Mare. Una splendida opera realizzata da una squadra composta da 30 valorosi artisti utilizzando circa 5000 quintali di sabbia: un abile lavoro il cui segreto sta nel comprimere per giorni tutta la sabbia con grande cura, assicurando in questo modo la stabilità delle opere per oltre un mese.

Un presepe vivente a Baselice

Dal 28 al 30 dicembre sarà infine festa anche a Baselice (Benevento), dove più di 350 figuranti, 400 animali, 40 scene e oltre 1.000 strumenti e attrezzature tradizionali daranno vita al Presepe Vivente “Sulla via di Betlemme”. In ogni angolo del borgo si tornerà indietro nel tempo grazie alle scene allestite nelle cantine, nelle case e negli antichi palazzi: come per magia torneranno a rivivere i mestieri tradizionali, il mercato all’aperto, il palazzo di Erode con la sua corte, l’accampamento dei Magi e, ovviamente, la capanna della Natività, con l’arrivo dei pastori e di Maria in groppa ad un asinello insieme a San Giuseppe.