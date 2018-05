L'ex segretaria di Galan mette in vendita la villa per 2 milioni e mezzo di euro

Claudia Minutillo, l'ex segretaria di Giancarlo Galan, mette in vendita ala sua villa di Marocco. Il costo? 2 milioni e mezzo di euro, solo 100mila euro in meno di quanto è stata valutata Villa Rodella, la residenza dell'ex governatore del Veneto condannato per corruzione a 2 anni e 10 mesi. Lei, invece, Claudia Minutillo, ha patteggiato la pena ad un anno e 4 mesi per frode fiscale e sta aspettando di patteggiare per concorso in corruzione. La villa che sorge a Marocco sul Terraglio, a metà strada tra Mestre e Mogliano, è stata messa in vendita sul sito dell'Agenzia immobiliare Bonanno & Zanimmobili di Castelfranco

Enormi verande e preziosi cristalli

“Sviluppata su due livelli, si compone al piano terra di un ingresso veranda di 70 metri quadri illuminato da ampie vetrate e finemente arredato”, scrive il sito internet dell’agenzia immobiliare. Adiacente alla veranda troviamo la suggestiva zona soggiorno di ca. 120 mq sovrastata dall'apertura circolare del solaio e da un enorme lampadario in cristallo che accompagna l'accesso al piano superiore. Sempre al piano terra è presente un servizio, uno studio e la cucina. Al piano superiore si trova la zona notte: la camera padronale, con il proprio servizio, presenta dettagli e spazi unici contornati da lusso e buon gusto, la zona notte prosegue con una camera e un bagno ospiti, cabine armadio e locali disbrigo.