Viaggiava con un portachiave pistola a due colpi carico: arrestato camionista

Sembrava un normale portachiavi, ma in realtà era una pistola a due colpi perfettamente funzionante. L’arma è stata trovata dalla polizia stradale a bordo del camion di un autotrasportatore bulgaro fermato per un controllo nell’A4, all'altezza di Villafranca Padovana. Il pericoloso “portachiavi è costato la libertà a Plamen R., 55 enne che ha poi confessato di aver comprato l’oggetto nel suo Paese natale. Nonostante i proiettili fossero di piccolo calibro (Cal 25), hanno evidenziato gli agenti, l’arma avrebbe potuto uccidere.

Il rinvenimento è stato del tutto casuale

Rascev, infatti, teneva la pistola all'interno di una scatola appoggiata sul sedile del passeggero. Il guidatore, all'arrivo degli agenti, ha cercato di nascondere frettolosamente la scatola contenente la pistola, ma la forte agitazione ha insospettivo i poliziotti che hanno voluto ispezionare l'involucro. Il camionista non ha voluto spiegare il perché avesse con sé quell'arma rudimentale, ed è stato arrestato per porto abusivo di armi. Realizzata interamente in metallo, e con una lunghezza di pochi centimetri, la discreta arma non disponeva di un vero e proprio grilletto ma di un pulsante.