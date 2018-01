Vento fa muovere tetti casette Marche

(ANSA) - MACERATA, 3 GEN - Il forte vento che dal pomeriggio flagella l'entroterra marchigiano, sta creando problemi ai tetti di alcune soluzioni abitative d'emergenza installate a Camerino e a Sant'Angelo in Pontano (Macerata) dopo il terremoto. Alcuni assegnatari hanno chiamato i vigili del fuoco sentendo muoversi le coperture delle casette. Sono in corso interventi dei pompieri per verificare la situazione e, solo nell'eventualità di danni, mettere in sicurezza le strutture.