La moglie di uno dei velisti dispersi: "Hanno azionato a mano l’allarme. Sono sicura che sono vivi"

"L' 'epirb' dell'imbarcazione (il dispositivo di allarme) non si aziona a contatto con l'acqua, ma manualmente. Questo significa che Aldo e Antonio hanno avuto il tempo di scendere sotto coperta e poi di risalire per lanciare la zattera di salvataggio". Rosa Cilano, moglie di Aldo Revello, uno dei due skipper dispersi dal 2 maggio nell'Atlantico (l'altro è Antonio Voinea), ha verificato grazie all'aiuto di esperti e velisti questo dettaglio "importante". "Se prima ero sicura al 90% che fossero su una zattera, adesso lo sono al 100%", dice.

"Ora sono sicura che sono su una zattera"

L'informazione è stata messa a disposizione delle autorità. L'azionamento dell'Epirb - acronimo che sta per Emergency position indicating radio beacons, in sostanza un trasmettitore radio che indica la posizione dell'imbarcazione in stato d'emergenza - insieme al lancio della zattera "non necessità più di 90 secondi" per due esperti come Revello e Voinea. "Abbiamo molte persone che ci stanno supportando e aiutando. C'è una petizione in corso per far proseguire le ricerche. Io non mollo", aggiunge Cilano.

Rosa Cilano

Italia e Portogallo li cercano ancora

Le speranze sono amplificate dall'annuncio del ministro degli Esteri Angelino Alfano che il Portogallo ha comunicato di volere proseguire le ricerche con determinazione. La giovane donna, che attende da 5 giorni notizie nella sua casa di Castelnuovo Magra (La Spezia), sta studiando la documentazione relativa al Bright con velisti esperti e tecnici "che si sono messi a disposizione per darci una mano. Adesso sono sicura al 100% che Aldo e Antonio (Voinea, lo skipper romeno) siano su una zattera di salvataggio"

Continuate ricerche



Già qualche giorno fa Rosa Cilano aveva lanciato un appello affinché non venissero interrotte le ricerche: "Continuate a cercare, sono sicura che mio marito e Antonio sono lì sulla zattera di salvataggio, da qualche parte. Chiunque possa aiutarci, anche al di fuori del Portogallo, chiediamo che lo faccia. Mi rivolgo a tutte le imbarcazioni". I due erano di ritorno da Martinica con una barca a vela di 14 metri, il Bright, sparita tra le Azzorre e Gibilterra. Continua a sperare La moglie di Revello, che per ora resta nella sua casa di Castelnuovo Magra (La Spezia) ma nei prossimi giorni potrebbe andare in Portogallo. "Mio marito è un marinaio molto esperto, altrimenti non lo avrei fatto neppure partire". Il sito portoghese Correio de Manhà parla di tre salvagente trovati in mare. "Sembra sia l'unica cosa ufficiale ritrovata, ma non c'è conferma che appartengano al Bright". dice la donna, che continua a essere in contatto con la Farnesina.

L’appello a Mattarella

Rosa Cilano aveva lanciato un appello al Governo e al presidente della Repubblica perché facessero pressioni sulle autorità portoghesi, dopo che le operazioni di ricerca erano state interrotte dopo tre giorni come da protocollo. La Farnesina, che ha contattato i familiari anche stanotte, ha assicurato il massimo impegno. Intanto la nave Alpino della Marina Militare italiana, con il supporto di una nave da guerra portoghese, da oggi pattuglia la zona anche con l'aiuto dell' elicottero di bordo. L'Alpino era diretta negli Stati Uniti per una missione programmata ma ha deviato dalla rotta per cercare i naufraghi. La Guardia Costiera italiana ha chiesto al Portogallo di ampliare il raggio di ricerca. Col passare del tempo la zattera, spinta dalle correnti, potrebbe allontanarsi anche di molto dal luogo dell'incidente

Mistero sulle cause del naufragio

Sulle cause del naufragio resta il mistero. Intanto la famiglia di Revello ha ricevuto la solidarietà da parte di parlamentari e della Regione Liguria. "Io non mollo - ha detto Rosa Cilano -, farò di tutto perché le ricerche continuino". Revello (53 anni) e Voinea (31 anni), esperti marinai, stavano tornando in Italia dalla Martinica a bordo del Bright dopo una breve sosta alle Azzorre. L'allarme è stato ricevuto alle 13.48 ora locale del 2 maggio, con condizioni di meteo e di mare buone. Nelle ore successive sono stati trovati resti e alcuni giubbotti di salvataggio, ma senza la certezza che appartengano alla barca a vela scomparsa nel nulla.