“Varicella party”, bufera social sul post. Il virologo Burioni: 'Difendiamo i bambini”

Suscita polemiche il post condiviso su Facebook da una giovane mamma genovese residente a Milano che ha invitato altri genitori a portare i propri bimbi ad un “varicella party” il cui unico obiettivo è quello di esporre i piccoli al contagio. Il post, che diceva “Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano”, voleva essere probabilmente uno scherzo, ma c’è chi ha temuto potesse esser qualcosa di più. Per tanti genitori, nonostante le avvertenze, la procedura “giusta e sana” per la crescita dei propri figli è quella di autoimmunizzarli esponendoli alle più diverse patologie.

La donna è stata insultata e minacciata

“Non c’era nessuna intenzione provocatoria o spirito politico di riferimento - spiega Cinzia Barbetti, avvocato dell’autrice del post -. Queste cose si fanno da tantissimo tempo e, solitamente, quando una malattia si contrae da bambino c’è maggiore capacità di combatterla”. La mamma, fa sapere la legale, è stata oggetto di una lunga serie di insulti sui social, ha ricevuto persino telefonate minatorie. La donna ha valutato l’opportunità di cancellare il post, ma la situazione le era ormai sfuggita di mano. “Toglierlo - ha commentato Barbetti - avrebbe incattivito ancora di più chi commentava, già con cattiveria. Purtroppo la situazione è degenerata e questa cosa va bloccata. Comunque la cosa non finirà qui. Siamo risaliti all’identità delle persone che hanno insultato e minacciato la mia cliente e procederemo nei loro confronti”.

Non è una mamma no-vax

E l’avvocato ci tiene a precisare inoltre che la giovane donna “non è una mamma no vax come è stato scritto, è una mamma free vax. E’ per la libera scelta e per la chiarezza e l’informazione”. Il party, comunque sia non c’è stato: “Alla fine è andata un’amica che già sarebbe andata a trovarla e la cui figlia è già immunizzata”. E Barbetti attacca anche l’assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, che ha chiesto alle autorità di “porre in essere tutte le misure necessarie per punire chi organizza" simili iniziative.

Il virologo Burioni: "Difendiamo i bambini”

Sulla pericolosità di raduni similari, che è voluto andare oltre alla vicenda del post, si è espresso anche Roberto Burioni, medico e professore al San Raffaele di Milano. “Non so come - spiega lo specialista - ma io penso che qualcuno dovrebbe fare qualcosa per difendere i bambini dalle scelte dei loro genitori”. Il virologo ricorda la storia del campione australiano Brenden Hall: “Ha vinto la medaglia d’oro nei 400 metri stile libero a Londra nel 2012. L’ha vinta però alle Paralimpiadi, in quanto a sei anni ha contratto la varicella, che non solo gli ha fatto perdere il 70 per cento dell’udito, ma gli ha anche causato un arresto cardiaco prolungato e una trombosi venosa profonda in una gamba, costringendo i medici all’amputazione. Avete capito bene: è sordo e senza una gamba a causa della varicella. Lui è stato particolarmente sfortunato, ma contrarre questa malattia da bambini, e ancora più essere infettati da questo virus da adulti, può essere molto grave”.

La situazione dopo l’entrata in vigore della legge

Nel frattempo si manifestano i primi effetti scaturiti dalla legge Lorenzin sull'obbligatorietà dei vaccini. Scaduti i termini per mettersi in regola, alle famiglie di quattro bambini è stato notificato, a Torino e provincia, il divieto di presentarsi in classe perché, ha spiegato l'assessora all'Istruzione della Regione Piemonte Gianna Pentenero, "la legge va rispettata". Diverso il comportamento in Valle d'Aosta, dove le porte della scuola sono rimaste comunque aperte per otto ragazzini non vaccinati. "Nessuno si è assunto la responsabilità di tenerli fuori", spiega Stefano Minetti, presidente dell'associazione Pro libera scelta Vda.

In Piemonte primi divieti

Trascorso il 30 aprile è scattato l'obbligo per i dirigenti scolastici di trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali. Un requisito fondamentale, per i servizi educativi all'infanzia e per le scuole dell'infanzia (0-6 anni), per l'accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie. "La legge e le sue circolari applicative hanno definito un iter chiaro che, soprattutto in una Regione virtuosa come il Piemonte, è stato estremamente graduale, e che, come ho avuto modo di ricordare in diverse occasioni, va rispettato", ribadisce l'assessora Pentenero commentando i casi delle scuole statali materne Keller e Kandinskij, a Torino, dove la preside ha notificato alle famiglie di due bambini non in regola il divieto di presentarsi in classe. Stessa sorte a Collegno, prima cintura del capoluogo piemontese, per i figli di altre due famiglie.

M5s chiede elasticità

Già dopo le vacanze di Pasqua una bambina di due anni non vaccinata era stata accolta all'asilo comunale da due vigili urbani che avevano notificato ai genitori il provvedimento di divieto di accesso firmato dal sindaco Marco Cogno. Una decisione criticata dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino: "non ho intenzione di impiegare gli uomini della polizia municipale - aveva detto la prima cittadina - per impedire ai bambini di accedere ai servizi scolastici". Alla luce dei nuovi casi, il Movimento 5 Stelle torna ad invocare elasticità nell'applicazione della legge, con la capogruppo regionale Francesca Frediani che chiede di "far valere la prenotazione della vaccinazione come documento valido a consentire la fine dell'anno scolastico".