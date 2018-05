Valanghe: 3 altoatesini feriti in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAG - Tre scialpinisti sudtirolesi sono rimasti feriti a causa del distacco di una valanga nella Zillertal, in Tirolo. Ferite lievi per due di 32 e 35 anni di Bressanone, più serie per uno di 33 anni di Castelrotto (Bolzano), in ospedale a Innsbruck. I tre stavano risalendo la cime del Gran Mesule (3.480 metri) quando la valanga li ha travolti ed è stato uno di loro a chiamare i soccorsi, arrivati da soccorso alpino e tre squadre di elicotteri.