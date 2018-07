Vacanze, gli italiani scelgono l'Italia per le ferie o i weekend

Roma, 23 lug. (askanews) - La maggior parte degli italiani ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia. Secondo i dati del motore di ricerca e comparazione prezzi per hotel e altri tipo di alloggi, hotelscan.com, le venti città più ricercate dai viaggiatori nei primi sei mesi dell'anno sono tutte italiane, e 11 di queste si trovano concentrate in tre Regioni: Lazio, Liguria e Veneto. La destinazione più desiderata dai turisti italiani si è rivelata Roma, meta ideale per un fine settimana, un ponte o una vacanza più lunga. Secondo Hotelscan, che analizza regolarmente le ricerche sugli hotel fatte dagli utenti attraverso il suo sito web, gli italiani sono andati soprattutto alla ricerca delle località di mare, desiderosi di sole e del bel tempo per sfruttare al meglio i loro giorni di riposo.Jesolo, in Veneto, è stata dopo Roma la città più ricercata e il Veneto in generale la terza Regione con il maggior numero di città tra le 20 mete più ambite, con Caorle, in provincia di Venezia, in settima posizione, e Venezia in decima. Gaeta, località balneare del Lazio, è risultata terza in classifica, mentre il Lazio ha vinto come la Regione con il maggior numero di città ricercate tra le prime dieci della top 20; oltre a Roma e Gaeta, il borgo di Sperlonga ha conquistato il sesto posto e l'isola di Ponza l'ottavo. Anche la Liguria è stata scelta da migliaia di italiani in cerca di sole e mare: Varazze ha ottenuto la quarta posizione, Alassio la nona, Genova la 13esima e Finale Ligure la 19esima.Ma gli italiani non sono stati solo attratti dal sole e dalle spiaggie nel 2018; nei mesi invernali destinazioni sciistiche come Roccaraso in Abruzzo hanno spopolato tra gli amanti degli sport invernali, un'alternativa alle montagne del Nord. La più grande stazione sciistica dell'Italia centro-meridionale è stata la quinta meta preferita. Tra le altre Regioni più ricercate, la Toscana ha due località nella top 20: Manciano, al 11esimo posto e Firenze al 18esimo. E la Sicilia, Favignana, 12esima, e Lampedusa, 16esima. Infine la Campania, che anno dopo anno continua a incrementare i suoi numeri, con Capri al 12esimo posto e Napoli 14esima. Tra le altre città preferite quest'anno, Torino, 15esima, Milano, 17esima e Rimini che ha chiuso la top 20.