UniStra di Perugia, Terrinoni presenta programma per rettorato

Roma, 10 mag. (askanews) - Si terrà il 6 giugno prosssimo l'elezione per la scelta del nuovo rettore del'Università per stranieri di Perugia. A candidarsi a succedere il rettore uscente Giovanni Paciullo sono Giovnna Zaganelli e Giuliano Grego, entrambe in pensione dopo il triennio di rettorato, e un outsider, il quarantenne Enrico Terrinonui, professore di inglese, ben noto come traduttore e grandissimo esperto di James Joyce. Presentando il suo programma a "Umbria24" il docente spiega: «Voglio un ateneo internazionale perno della vita sociale e civile... Non corro contro nessuno, voglio far capire che che ci sono tante forze in campo»Internazionalizzazione, democrazia, unità e un ateneo «perno della vita sociale e civile». Sono queste - riporta Umbria 24 - alcune delle parole chiave che il professor Enrico Terrinoni sceglie per candidarsi a rettore dell'Università per stranieri di Perugia, dove da qualche tempo insegna Letteratura inglese. Il docente, 42 anni, in vista delle elezioni ha depositato ufficialmente la sua candidatura. «La mia non è una corsa contro nessuno» spiega a Umbria24 Terrinoni che, prima di tutto, punta a dare un profilo più internazionale all'ateneo guidato negli ultimi sei anni da Giovanni Paciullo, pronto a concludere tra pochi giorni il suo secondo e ultimo triennio.Professore, quali sono i motivi che l'hanno portata a candidarsi?«Principalmente una questione di democrazia interna. Voglio far capire che che ci sono tante forze in campo, tante potenzialità dentro l'ateneo. La mia candidatura non è in contrasto con le altre. In lizza ci sono nomi di amiche e stimate colleghe, ma bisogna dare il segnale che la democrazia è la linfa vitale; tante proposte possono portare a una sintesi finale e tutti possono trarre giovamento dalle idee degli altri. Alla Stranieri c'è uno scacchiere troppo diviso a causa di contrasti interni, piccole questioni che potrebbero essere superate in nome del bene comune».Poche ore fa ha depositato il programma che fa da base alla sua candidatura: quali sono le principali priorità?«Innanzitutto vorrei parlare dei problemi che riguardano l'immagine dell'ateneo e la sua internazionalizzazione. La Stranieri di Siena, ad esempio, su questo versante si è ristrutturata, e anche noi abbiamo bisogno di comunicare la nostra offerta, molto variegata perché diretta a studenti italiani e stranieri; e questo elemento non rappresenta una pecca, bensì un valore aggiunto, una sfida. Noi tutti in qualche modo siamo stranieri, e la grande sfida è riconoscere l'altro in te stesso. Credo che alla Stranieri serva una campagna di immagine che rimetta l'università al centro della sfida che riguarda l'internazionalizzazione. Dobbiamo abbattere confini, non crearli».In caso di elezione dovrà affrontare una situazione finanziaria difficile, tanto che il bilancio di previsione 2018 parla di un 'rosso' di 770 mila euro.«È una questione fondamentale per un piccolo ateneo come il nostro, che si può affrontare in due modi. Parlando del Fondo di finanziamento ordinario, nell'ultimo anno abbiamo avuto ricevuto una cifra importante grazie alla qualità della ricerca. In più bisogna evitare le sanzioni, mettendo in campo politiche triennali di reclutamento certe e definite; questo da noi è avvenuto poco e allora il Ministero ti punisce. I corsi inoltre devono essere attrattivi per far sì che il numero di iscritti, diminuito dopo un periodo di declino, cresca come è successo quest'anno. Penso inoltre a una razionalizzazione delle spese, ad esempio quelle per le missioni all'estero che devono essere sempre molto ben giustificate: per questo devono essere attentamente valutate da un team composto da docenti e personale amministrativo».Cosa direbbe per convincere un professore, uno studente o un membro del personale tecnico che il suo è il progetto migliore?«Non la metterei su questo piano. Più che altro alla base della mia candidatura c'è una logica di insieme, cioè la volontà di vedere se possiamo ricomporre un universo diviso. Credo che questo possa essere fatto solo a partire dalla democrazia, non da un candidato unico; serve un dibattito sincero e senza barricate. Vedremo le differenze con gli altri programmi, ma spero che non si crei un clima conflittuale».Qual è il suo giudizio sui sei anni di Paciullo?«Il rettore ha preso un testimone importante, quello di Stefania Giannini che qui ha lasciato un segno; c'è chi giudica questi sei anni molto bene e chi li critica. Io credo che lui abbia riempito un vuoto di potere, come può succedere in questo momento dove serve un'ottica di lungo periodo. Paciullo ha fatto del suo meglio, ha dato vita ad azioni meritorie come la creazione del corso di traduzione che dirigo, ha affrontato conflitti quasi insanabili e ha dato un minimo di continuità, trovandosi ad affrontare difficoltà congiunturali - mi riferisco ai tagli e al generale declino del comparto dell'istruzione - e altre legate alla città, come una certa perdita di coesione sociale. Penso anche che il ruolo di cuore cittadino che l'ateneo ha avuto si è un po' perso. Un errore che vorrei correggere è lo smantellamento della Scuola di lingua».Il rettore della Stranieri è una pedina importante nello scacchiere cittadino: come pensa di impostare in caso di elezione il suo rapporto con tutti gli stakeholders?«Negli ultimi anni gli stakeholders dentro l'ateneo sono sempre più importanti e integrati. Il mio ruolo sarà a tutto tondo e quando c'è da portare avanti un progetto metto anima e corpo. Credo anche di avere un po' di esperienza sul fronte della negoziazione. In primis vorrei confrontarmi con l'altra Università, dando vita a un tavolo permanente basato non sulla rivalità ma sulla collaborazione. Questa è una regione chiave per l'Italia che negli ultimi anni ha perso un po' della sua importanza e della sua reputazione, diventando sempre più ancillare rispetto ad alcune dinamiche nazionali, benché si continuino a organizzare grandi manifestazioni».Frequenta la città da molti anni: sul piano delle politiche culturali di cosa avrebbe bisogno Perugia secondo lei?«Prima di tutto di mettere al centro delle dinamiche cittadine i giovani, di dare maggiore importanza alle generazioni più bistrattate in un paese, l'Italia, basato sul principio di autorità e sull'anzianità. L'ateneo va rimesso al centro di un discorso culturale stratificato e complesso, anche fisicamente perché quando istituzioni come queste si staccano dal territorio la cittadinanza ne perde. La Stranieri va ritenuta il perno della vita sociale e civile».