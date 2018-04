Ubi, rinvio a giudizio per Bazoli, Massiah e altri 29 tra cui la banca

Il gup di Bergamo ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, l'amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per gli altri 29 imputati (compresa la banca come persona giuridica) per la vicenda Ubi. Le accuse per le quali il pm Fabio Pelosi aveva chiesto il rinvio a giudizio sono ostacolo all'esercizio degli Organismi di vigilanza e presunte irregolarità nella raccolta delle deleghe in vista dell'assemblea del 2013 che avrebbe determinato la governance di Ubi. Il processo comincerà il 25 luglio.

La nota della banca

Ubi Banca "prende atto con rammarico" della decisione del giudice dell'udienza preliminare di Bergamo, che ha disposto il rinvio a giudizio dell'istituto e di alcuni suoi esponenti, ma nel contempo "è certa e ribadisce che il dibattimento, entrando nel merito, dimostrerà l'infondatezza delle accuse rivolte all'ente e ai propri esponenti, ritenendo che non vi sia stato alcun ostacolo alla Vigilanza, alcun patto occulto, alcuna omissione informativa, alcuna influenza nel determinare la maggioranza assembleare". Lo si legge in una nota del gruppo bancario, convinto che "Al contrario troverà conferma il costante e scrupoloso rispetto di leggi e regolamenti,l'adozione di regole rigorose di governance e la trasparenza di condotta da parte della Banca stessa".

Il legale: "Bazoli è innocente"

Stefano Lojacono, uno dei legali di Giovanni Bazoli, al termine dell'udienza, ha spiegato che il giudice, nel provvedimento con cui dispone il giudizio, premette che, secondo la Cassazione, gli è "precluso" il giudizio sul merito "della pretesa accusatoria o valutazioni che si sostanzino nell'interpretazione di emergenze delle indagini" connotate "da portata o significato aperti o alternativi". "E la tesi, giusta e alternativa - ha affermato Lojacono - è che il professor Bazoli è innocente".