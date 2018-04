Truffata da un guaritore si dà fuoco

Siena, 26 apr. - (AdnKronos) - Una donna di 62 anni ha tentato il suicidio dandosi fuoco. Si è cosparsa il corpo con alcool etilico e poi con un accendino è diventata una torcia umana. E' accaduto questa mattina nel parcheggio della Fortezza di Poggibonsi (Siena). Subito soccorsa, la donna è stata trasportata al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Pisa, dove è ricoverata in gravissime condizioni. Avrebbe riportato ustioni in oltre il 95% del corpo. All'origine del gesto della donna, una commerciante di Poggibonsi che gestisce una tabaccheria, ci sarebbe stata una depressione originata da una presunta storia d'amore legata poi a una truffa subita da parte di un sedicente guaritore straniero, che le avrebbe promesso anche una cura miracolosa per una persona a lei cara gravemente malata. La 62enne avrebbe scritto i motivi del suo gesto disperato in una lettera indirizzata al comandante dei carabinieri di Poggibonsi, che stanno indagando sull'accaduto. La commerciante avrebbe subito una truffa, a suo dire, nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro.