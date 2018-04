Trieste, 70enne ucciso con una coltellata: fermata la moglie

Roma, 2 apr. (askanews) - Settantenne ucciso a Trieste con una coltellata al petto: fermata la moglie. La donna ha confessato, dicendo di aver strappato il coltello dalle mani dell'uomo, durante un litigio, e sentendosi minacciato, lo ha colpito.Ieri sera in via Vigneti, nel quartiere Servola, la polizia è intervenuta a supporto del 118: i medici hanno tentato di soccorrere un uomo di 73 anni in gravissime condizioni, ma l'uomo è deceduto a causa di una grave emorragia nel corso delle manovre di rianimazione. Aveva una evidente e profonda ferita da arma da taglio nel petto. Gli agenti hanno ascoltato la moglie, 69 anni, che dopo una serie di dichiarazioni contraddittorie, nella nottata ha confessato. La coppia attraversava una grave crisi già da alcuni anni, era rientrata in casa nel tardo pomeriggio, dopo aver trascorso il pranzo pasquale a casa di alcuni parenti. I due coniugi erano nel soggiorno, quando hanno iniziato a discutere animatamente per futili motivi. L'uomo si trovava sul divano, impugnando un coltello da cucina, si sarebbe alzato, continuando ad insultare la moglie, che era in piedi davanti a lui. Nonostante il racconto confuso - spiega la questura di Trieste - la donna ha confessato agli inquirenti che era piena di livore, accumulato per i pregressi dissidi negli ultimi anni, e si è sentita minacciata, quindi ha sottratto il coltello all'uomo e l'ha rivolto contro di lui, colpendolo al petto. E' stata lei stessa, rendendosi conto delle gravi condizioni del marito, a chiamare il 118, che a sua volta ha allertato la polizia.Gli accertamenti sono stati condotti dagli investigatori della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore di turno, che, all'esito della confessione ha disposto il fermo della donna, in regime di arresti domiciliari.Gli investigatori hanno ritrovato in casa l'arma del delitto: un coltello da cucina. E' stata disposta l'autopsia per accertare la causa della morte, ma secondo i primi riscontri sembra che un'unica profonda ferita al costato sia stata fatale. La donna ha riferito agli inquirenti di essersi sentita in pericolo e per questo, dopo essere riuscita a prendere il coltello al marito, avrebbe inferto il colpo. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti per verificare le dinamiche dell'accaduto.