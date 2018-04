Travolto da Intercity a Ladispoli

Roma, 8 apr. (AdnKronos) - Tragedia alla stazione di Ladispoli, vicino a Roma. Ieri sera, intorno alle 20, un ragazzo che attraversava i binari assieme a due amici è morto travolto da un treno Intercity. Secondo quanto si è appreso, la vittima è uno studente di origine indiane. I due amici, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti illesi. L'impatto è stato fortissimo e i resti del corpo della vittima, sbalzati dall'urto, hanno centrato un passeggero che attendeva in banchina un treno regionale. L'uomo è stato soccorso e trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia ferroviaria che indagano sulla vicenda.