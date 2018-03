Stupra la sorellina dodicenne della compagna che lo aveva reso padre da poco

Ha violentato una ragazzina di 12 anni, sorella della sua compagna che lo aveva da poco reso padre. Per questo motivo un 25enne è stato condannato a cinque anni e quattro mesi per violenza sessuale aggravata e provvisionali a favore dei familiari della vittima per 95mila euro. La decisione è stata presa dal giudice per le udienze preliminari di Rovigo Alessandra Martinelli. All’imputato, padre di una bambina, è stata anche tolta la potestà genitoriale.

La violenza dopo la festa per Capodanno

I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti in un piccolo comune della provincia di Rovigo. Il ragazzo fu arrestato dai carabinieri di Adria e attualmente è agli arresti domiciliari. Secondo quanto riporta il Corriere Veneto, nella notte di Capodanno dopo i festeggiamenti avvenuti nella casa della sua compagna, il ragazzo avrebbe abusato della sorellina di 12 anni costringendola a un rapporto sessuale completo.

Il giovane chiese scusa alla famiglia

Sconvolta e temendo di essere rimasta incinta, la minorenne raccontò la violenza subito ad alcune compagne di classe delle scuole medie che riferirono tutto ad una insegnante. Secondo quanto riporta Rovigo Oggi, il giovane avrebbe cercato prima di convincere la ragazzina a non parlare, poi avrebbe cercato di scusarsi con la famiglia. Sempre secondo il quoridiano, il giovane avrebbe avuto altri problemi per reati sessuali, che però non avrebbero portato a condanne.