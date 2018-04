Spari in strada a Follonica: un morto. Preso il killer

Follonica, 13 apr. - (AdnKronos) - Un morto e due feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta questo pomeriggio, intorno alle 15, nella centrale via Matteotti a Follonica (Grosseto). I colpi sarebbero stati esplosi in strada davanti a un albergo. L'uomo sospettato di aver sparato, che si era dato alla fuga, a quanto si apprende, è stato arrestato dai carabinieri alle porte di Grosseto. Secondo le prime informazioni, sarebbe un ristoratore di Follonica. La sparatoria è scaturita da una lite tra due fratelli, che gestiscono un hotel, e un altro commerciante che avrebbe estratto un'arma con la quale ha fatto fuoco. Uno dei due fratelli è morto sul colpo, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito, così come una donna, estranea alla vicenda, colpita da un proiettile vagante.