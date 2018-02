Spari in strada davanti un bar, 4 feriti. Caccia all'uomo a Pisa

Roma, 9 feb. (askanews) - A Pisa è caccia all'uomo alla ricerca di un giovane del posto, un 21enne, che questa mattina ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro degli avventori della Caffetteria Tirreno in Piazzale Donatello, nel quartiere CEP. Quattro persone sono rimaste ferite: trasportate in ospedale, non sono gravi.Secondo le testimonanze raccolte dai carabinieri, guidati dal comandante del Reparto operativo Giovanni Bartolacci, il ragazzo ha sparato dopo essere stato rimproverato in strada per il modo in cui conduceva lo scooter, guidato ad alta velocità ed in modo pericoloso per i passanti.Richiamato dalle persone presenti fuori il bar, il 21enne ha sparato colpendo alcune delle persone presenti agli arti. Secondo i testimoni, il giovane aveva prima esploso dei colpi con una "scacciacani", per poi ritornare con un'arma vera.Le ricerche del ragazzo sono in corso tra Pisa e i centri vicini, da parte di carabinieri, polizia e guardia di Finanza.