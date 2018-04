Sono 26mila i rom in emergenza abitativa

(ANSA) ROMA, 6 APR - Sono circa 26 mila i cittadini di origine rom e sinti che vivono in baraccopoli e sono in emergenza abitativa nel nostro Paese, pari allo 00,4% della popolazione italiana, a fronte di un totale stimato compreso tra le 120 e 180 mila presenze. Il dato, raccolto sul campo dall'Associazione 21 luglio, è stato reso noto oggi nel corso della presentazione in Senato del Rapporto Annuale 2017 dell'Associazione in occasione della Giornata internazionale dei rom e sinti che viene celebrata l'8 aprile. Sono 148 in Italia le baraccopoli formali distribuite in 87 comuni di 16 regioni da nord a sud per un totale di circa 16.400 abitanti mentre 9.600 è il numero di presenze stimato all'interno di insediamenti informali.