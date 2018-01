Snam punta sulla sicurezza cibernetica

Roma, 10 gen. (askanews) - Snam punta sulla sicurezza, anche cibernetica, dotandosi di un nuovo dipartimento denominato 'Global Security & Cyber Defence'. Un progetto che - ha spiegato su LinkedIn Andrea Chittaro, a capo della divisione - "ha origini lontane" e "che traguarda una particolare visione della security aziendale: un contenitore unico ed integrato per tutti i domini, dallo spazio fisico a quello cyber, dall'Intelligence alla travel security, dalla business continuity al crisis management".Nell'ambito di questi cambiamenti, la società di infrastrutture del gas guidata dall'ad Marco Alverà si è concentrata anche sulla razionalizzazione dei processi (con progetti come 'Lean' e 'Simplify', all'efficientamento delle risorse e degli investimenti, all'ottimizzazione ed allo sviluppo delle competenze."I numeri ci danno ragione", ha aggiunto Chittaro, "segno evidente che un approccio 'culturale' e programmatico paga sempre, anche per quanto riguarda la Security. Il mio auspicio, anche come membro del Direttivo di Aipsa (Associazione italiana professionisti security aziendale, ndr), è che capi azienda, direttori delle risorse umane e società di consulenza strategica comprendano il valore tangibile di un simile modello" che rappresenta "una nuova security globale per le nuove sfide globali di Snam".(Fonte: Cyber Affairs)