Regolamenti fra clan finisce in tragedia. Sicari tentano di uccidere un pregiudicato ma lui usa un'anziana come scudo

Una donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, è morta a seguito di una sparatoria avvenuta in strada, all'ingresso del centro storico di Bitonto, in Puglia. L’anziana, stando alla prima ricostruzione fatta dalla polizia si è trovata suo malgrado in mezzo ad uno scontro a fuoco tra esponenti di clan rivali. La donna, raggiunta da molti colpi d’arma da fuoco, potrebbe essere stata utilizzata come “scudo” dall'obiettivo dei sicari, un 20enne con precedenti penali. Il giovane, che risponde al nome di Giuseppe Casadibari, è rimasto a sua volta ferito, colpito al torace da un proiettile, ed ora è ricoverato al policlinico di Bari.

La donna è morta sull'ambulanza

Per l’anziana donna non c’è stato niente da fare. Anna Rosa è morta in ambulanza poco prima dell'arrivo nell'ospedale San Paolo. Al momento non si sa se i colpi siano stati esplosi con una pistola o con una mitraglietta. Sul posto sono impegnate le forze di polizia e i carabinieri.

Altri fatti violenti avvenuti a Bitonto

Poco prima dell'agguato altri colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati contro l'abitazione di un esponente di spicco della criminalità bitontina. Dopo circa 20 minuti dall'agguato è stato poi inspiegabilmente ucciso, a colpi di pistola, un cane: l'episodio è avvenuto nei pressi della stazione dei carabinieri, in un quartiere ad alta densità di case popolari e dove risiedono esponenti di un altro clan. Sui due episodi indagano i carabinieri che dovranno appurare se siano collegati ai fatti di sangue avvenuti nel centro storico.