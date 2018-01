Metri neve in montagna: muore sull'ambulanza bloccata dal maltempo

E' morta sulla strada per l'ospedale, l'ambulanza bloccata da un albero caduto per le abbondanti nevicate. Ha provocato una vittima l'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord, le strade interrotte dal rischio valanghe sulle montagne di Piemonte e Valle d'Aosta, le loro 'perle' - Sestriere e Cervinia - sepolte sotto metri di neve. Una anomalia, dopo la siccità record del 2017, come le piogge monsoniche della pianura e, al Centro Sud, le temperature primaverili, mai così calde da un secolo a questa parte.

Morta in ambulanza

La vittima di questo pazzo inverno a Sestriere si chiamava Maria Luisa Guala, 71 anni tra poche settimane. La donna si è sentita male in casa, immediato l'intervento dei soccorritori, allertati dal marito all’una di notte ma le strade erano impraticabili. Un’ora e mezza per raggiungerla e capire che un’emorragia cerebrale se la stava portando via. Un’altra ora e mezza per percorrere 45 chilometri sotto la nevicata. Venti minuti bloccati all’altezza di Sansicario, mentre i Vigili del fuoco si dannavano per rimuovere un tronco caduto in mezzo alla strada. Ora, per la sua morte, la procura ha disposto l’autopsia. “Sono un medico anche io - dice il marito - non è colpa di nessuno. Vorrei solo portar mia moglie via da qui”.

Salvato turista russo

L'intervento dei vigili del fuoco è stato rapido, come i tentativi di rianimare in ambulanza la donna, che ha avuto due arresti cardiaci prima del blocco stradale e un altro subito dopo. All'arrivo all'ospedale di Susa, era già morta. "Le tempistiche sarebbero state difficili anche con la strada pulita", fa notare la Croce Rossa, mentre l'Asl che ha avviato le verifiche del caso. E' andata meglio, invece, al turista russo di 64 anni colto da infarto e salvato da uno spartineve che ha aperto la strada all'ambulanza a Cervinia, in Valle d'Aosta, scuole chiuse e blackout elettrici nelle località isolate da lunedì.

Evacuato il Villaggio Olimpico di Sestriere

Un centinaio di persone sono state evacuate dal Villaggio Olimpico di Sestriere, la struttura realizzata per i Giochi del 2006 e oggi adibita a hotel e residence, dopo che una trentina di stanze sono state invase dalla neve caduta da un cornicione. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. Non risultano esserci feriti.

Slavina travolge un palazzo

Una slavina si è abbattuta su una casa di Sestriere facendo temere un'altra Rigopiano. La neve, oltre un metro quella caduta nelle ultime 24 ore, ha sfondato porte e finestre del condominio Bellenuove, in via Terzo Reggimento Alpini. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie. Nessuno - informa il Comando provinciale dell'Arma - è rimasto ferito. L'edificio si trova a poca distanza dalla provinciale 23 della Val Chisone chiusa al traffico fino a domani mattina per il rischio slavine. Le persone evacuate dai carabinieri sono in tutto 24; altre cinque al momento della valanga si erano già allontanate in modo autonomo. Il condominio, che ha subito danni ingenti al piano terra e al primo piano, è stato dichiarato inagibile. La neve è entrata al primo piano e al piano seminterrato dell' edificio, riempiendo porte e finestre e interessando locali comuni, parte degli ingressi e alcuni appartamenti. Nessuno è rimasto ferito: soccorse da carabinieri e vigili del fuoco, le 29 persone evacuate - tra cui alcuni bambini - sono state radunate a Casa Olimpia, l'ufficio del turismo di Sestriere, e poi collocati in alcuni alberghi a spese del Comune. Ingenti i danni al condominio, che saranno quantificati nelle prossime ore.

L’allerta meteo si sposta al Sud

Dalla Valturnenche a Gressoney e ancora Saint-Jean, Cogne, Ayas, Lillaz e Valnontey. In Valvenosta (Bolzano) una grana ha sfiorato un treno, l'ultimo vagone sviato ma senza causare feriti. Il peggio sembra alle spalle, le precipitazioni che stanno lasciando il posto al sereno, anche se i disagi sono ancora molti. In Piemonte è isolata in provincia di Verbania anche Macugnaga, dove una valanga ha sfiorato cinque tecnici dell'Enel. Dall'altra parte delle Alpi, in Svizzera, sono 13mila i turisti bloccati a Zermatt. In pianura è invece la pioggia a causare problemi, tra frane e fiumi in piena. Nel centro di Torino una voragine si è aperta nella strada, mille metri quadri d'asfalto da ripristinare all'incrocio tra corso Regina Margherita e via della Consolata. L'allerta si sta ora spostando verso le regioni del Centro Sud, dove si teme l'arrivo di violenti acquazzoni.

13mila turisti isolati in Svizzera

Le pesanti nevicate che stanno investendo il nord Italia provocano forti disagi anche dall'altro lato delle Alpi: in Svizzera, nella rinomata località sciistica di Zermatt, alle pendici del Cervino, 13mila turisti sono rimasti isolati per l'alto rischio di valanghe. E chi ha necessità di partire può farlo soltanto con gli elicotteri. A Zermatt nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 80 centimetri di neve, tanto che il rischio valanghe è stato innalzato a livello massimo. Strade, funivie, piste da sci e quelle per le escursioni sono state chiuse, costringendo i turisti negli alberghi.