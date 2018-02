Giovane senegalese scrive su Facebook che cerca un lavoro: subissato di insulti razzisti. Il sindaco: "Sono sconcertato"

"Mi chiamo Fallou, ho 23 anni e sto cercando lavoro". Così un giovane di origine senegalese residente a Galatina in provincia di Lecce ha scritto sul suo profilo Facebook un post con il quale intendeva far sapere a eventuali imprese che cerca lavoro, come fanno tanti giovani. Ma è stato subissato di commenti ironici e insulti a sfondo razziale. "Ho letto tutto - ha detto il giovane - ho letto quelli che mi hanno trattato male, ho letto quelli che mi hanno detto che sono una scimmia, i commenti di chi mi ha offeso per il colore della mia pelle. Li ho letti tutti i commenti, anche quelli di chi mi hanno difeso che ringrazio".

Non solo insulti razzisti: tante manifestazioni di solidarietà

Oltre gli insulti sono state tante infatti le manifestazioni di solidarietà da parte di persone che hanno censurato i commenti razzisti e dato solidarietà al ragazzo. Come Ileana, che ha detto: "Ti chiedo scusa a nome di questa gente senza cervello e senza cuore. Ti chiedo scusa e ti auguro di trovare presto un lavoro". Segue Michele: "Ti auguro di trovare un lavoro, non siamo tutti come quegli imbecilli". Poi qualcuno ha pensato bene di cancellare il proprio post aggressivo e scusarsi, mentre molti altri hanno continuato a scrivere. Fino a quando Fallou Ndyaie ha chiuso la questione: "Grazie per tutti, che solidarité".

"Indignato" si è detto il sindaco di Galatina, Marcello Amante, che, venuto a sapere dell'accaduto, ha subito preso posizione a favore del suo concittadino. "Sono rimasto sconcertato, non dobbiamo dare peso a quella minoranza che inneggia all'odio. Dobbiamo invece sponsorizzare coloro che, spesso nel nascondimento, fanno della solidarietà e della collaborazione principi su cui basare la propria vita. Da loro dovremmo trarre insegnamento a partire da chi amministra le città".

Fallou si trova in Italia da cinque anni, dove è arrivato per lavorare e mantenere la famiglia - moglie e due fgli - che si trova in Senegal. Con il messaggio su Facebook pensava di facilitare la ricerca, immaginando che qualche impresa lo avrebbe contattato per offrirgli un impiego. Mai avrebbe immaginato questo epilogo. "Cercherò, ancora lavoro in Italia", ha detto il 23enne. Nonostante tutto è convinto che riuscirà nell'intento di lavorare ancora per la sua famiglia.